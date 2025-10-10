Perú: Congreso destituye a Dina Boluarte y nombra a José Jerí Oré como presidente interino

Caracas / Foto: Archivo.- El Congreso de la República de Perú aprobó la este viernes la destitución de la presidenta Dina Boluarte Zegarra con 122 votos a favor, tras aceptar cuatro mociones presentadas por diversas bancadas que cuestionaban su gestión por presuntos "actos de corrupción, abandono de funciones, incapacidad para enfrentar la delincuencia y uso irregular de recursos oficiales".

La destitución se produjo después de que Boluarte no compareciera ante el Parlamento durante un juicio político iniciado la noche del jueves.

La sesión culminó con la declaración de “incapacidad moral permanente” de Boluarte, en aplicación del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución peruana. La mandataria no asistió a la sesión para ejercer su defensa, lo que fue interpretado por algunos legisladores como una "falta de respeto al Parlamento".

Tras la votación, José Enrique Jerí Oré, presidente del Congreso, asumió la presidencia interina del país.

En su juramento, Jerí Oré afirmó que dirigirá un gobierno de reconciliación nacional hasta el 28 de julio de 2026 y anunció un plan para combatir la delincuencia, el principal problema del país, con la colaboración de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado.

Advertisement

El nuevo mandatario también se comprometió a "garantizar transparencia y legalidad en el próximo proceso electoral, así como a fortalecer la democracia peruana después de una década marcada por gobiernos interrumpidos y crisis políticas recurrentes".

Con la destitución de Boluarte, quien asumió la presidencia en 2022 tras la remoción de Pedro Castillo, Perú inicia un proceso de transición constitucional con miras a las elecciones programadas para abril de 2026.







