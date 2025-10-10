Mundo
Perú: Congreso destituye a Dina Boluarte y nombra a José Jerí Oré como presidente interino
La destitución se produjo después de que Boluarte no compareciera ante el Parlamento durante un juicio político iniciado la noche del jueves
Caracas / Foto: Archivo.- El Congreso de la República de Perú aprobó la este viernes la destitución de la presidenta Dina Boluarte Zegarra con 122 votos a favor, tras aceptar cuatro mociones presentadas por diversas bancadas que cuestionaban su gestión por presuntos "actos de corrupción, abandono de funciones, incapacidad para enfrentar la delincuencia y uso irregular de recursos oficiales".
Lea también: María Corina Machado gana el Premio Nobel de Paz "por su lucha por la democracia en Venezuela"
La destitución se produjo después de que Boluarte no compareciera ante el Parlamento durante un juicio político iniciado la noche del jueves.
La sesión culminó con la declaración de “incapacidad moral permanente” de Boluarte, en aplicación del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución peruana. La mandataria no asistió a la sesión para ejercer su defensa, lo que fue interpretado por algunos legisladores como una "falta de respeto al Parlamento".
Tras la votación, José Enrique Jerí Oré, presidente del Congreso, asumió la presidencia interina del país.
En su juramento, Jerí Oré afirmó que dirigirá un gobierno de reconciliación nacional hasta el 28 de julio de 2026 y anunció un plan para combatir la delincuencia, el principal problema del país, con la colaboración de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado.
El nuevo mandatario también se comprometió a "garantizar transparencia y legalidad en el próximo proceso electoral, así como a fortalecer la democracia peruana después de una década marcada por gobiernos interrumpidos y crisis políticas recurrentes".
Con la destitución de Boluarte, quien asumió la presidencia en 2022 tras la remoción de Pedro Castillo, Perú inicia un proceso de transición constitucional con miras a las elecciones programadas para abril de 2026.
Se hizo viral: streamer dio a luz durante una transmisión por Twitch que duró ocho horas
Luto en la farándula de Ecuador: falleció reconocido presentador venezolano tras sufrir un infarto
Deplorable: ahogó a su prima de dos años en Tinaquillo porque "maltrató" a un perro
Machado dice que cuenta con Trump "para lograr la libertad" de Venezuela
"Espero que ayude a que su país consiga el diálogo": Petro sobre el Nobel de Paz de María Corina Machado
"Fue un error": Ivette Domínguez revela qué las "inseguridades" la llevaron a inyectarse biopolímeros
Alerta en Latinoamérica por Sorvepotel, un peligroso virus que se propaga rápidamente por WhatsApp
Es hora de hacer política: no hay otra opción
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
Fiscalía ordena investigación por abuso contra un niño dentro de un preescolar en Yaracuy
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
El dinero no se puede ocultar: esta es la fortuna de Ronaldo calculada por Bloomberg
Tendencias
-
País2 días.
Padrino López califica de “amenaza seria” operaciones de EE. UU. en el Caribe y llama a “estar preparados”
-
La Lupa2 días.
Trump sufre demencia, asegura gobernador de Chicago
-
Tecnología2 días.
Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
-
Economía2 días.
Con aumento del 21,62 % en bolívares: Plataforma Patria deposita un bono de 5,29 dólares
-
Tecnología1 día.
Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?
-
Mundo1 día.
Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
-
Economía1 día.
Shell cerca de recibir luz verde de EE. UU. para exportar gas venezolano a Trinidad, según Bloomberg
-
Economía1 día.
Delcy Rodríguez anuncia negociaciones con transnacionales para exportar gas venezolano