Perú decreta estado de emergencia en Lima y Callao ante ola de inseguridad

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró este martes un estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia del Callao, una medida que busca frenar la creciente ola de criminalidad que azota la capital y su zona metropolitana.

La disposición entrará en vigencia desde la medianoche de este miércoles y permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, así como la restricción de algunos derechos ciudadanos.

En un breve mensaje televisado de menos de un minuto, Jerí afirmó que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y que el país debe “pasar de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra el crimen organizado. “Hoy empezamos a cambiar la historia. Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, expresó el mandatario, sin ofrecer detalles sobre las medidas concretas que se aplicarán durante el periodo de excepción.

La decisión fue aprobada tras una reunión del Consejo de Ministros, que señaló en un comunicado que el decreto “recoge los aportes e iniciativas de diversas entidades del Estado” y contendrá “un paquete de medidas urgentes” para enfrentar la criminalidad.

Entre las facultades que otorga el estado de emergencia figura el despliegue de militares en las calles y la suspensión del derecho de reunión. Según adelantó el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, el Ejecutivo tampoco descarta imponer un toque de queda nocturno.

Jerí asumió la presidencia interina el pasado 10 de octubre, luego de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte por incapacidad moral, tras la falta de resultados de su gobierno frente al auge delictivo. La inseguridad, de hecho, fue el argumento principal de los legisladores para avanzar en su vacancia.

El estado de emergencia abarcará a más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao. En los últimos días, el presidente se reunió con los alcaldes metropolitanos para recoger propuestas como la obligatoriedad de chalecos naranjas en el transporte público, la circulación de una sola persona en motocicletas y programas de entrega de armas ilegales.

Sin embargo, la medida ha despertado críticas de sectores opositores y organizaciones sociales, que temen que el gobierno utilice el estado de excepción para reprimir las protestas que estallaron tras la llegada de Jerí al poder. Estas manifestaciones, protagonizadas en gran parte por jóvenes de la llamada Generación Z, se han extendido por todo el país y han dejado un joven muerto y cerca de 200 heridos, entre manifestantes, policías y periodistas.

El anuncio del estado de emergencia ocurre apenas dos días después del asesinato del cantante de salsa Johan Mora y la bailarina Ariana Cañola, atacados a balazos durante una presentación en el Callao.

La Fiscalía abrió una investigación de urgencia para esclarecer el crimen, que se suma a una serie de atentados contra artistas peruanos, presuntamente relacionados con bandas de extorsionadores y sicarios.

En abril pasado, el vocalista de la agrupación Armonía 10, Paul “El Ruso” Flores, fue asesinado en un ataque armado contra el autobús de la banda, y meses después, el grupo Agua Marina sufrió un atentado que dejó varios heridos.

Pese a las reiteradas declaraciones de emergencia —como la decretada por Boluarte en marzo—, analistas advierten que estas medidas no han logrado reducir la violencia, mientras la población exige resultados concretos frente a una crisis que combina inseguridad, corrupción y desconfianza política.

AFP







