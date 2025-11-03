Perú rompe relaciones con México por darle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Caracas / Foto referencial.– El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, en rechazo a la decisión del Ejecutivo mexicano de otorgar asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, procesada junto a él por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Durante una rueda de prensa, el canciller peruano, Hugo de Zela, confirmó que Chávez se encuentra actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima. Explicó que la medida adoptada por el gobierno peruano responde a lo que calificó como un “acto inamistoso” por parte de México.

Aseguró que el Ejecutivo recibió “con sorpresa y con profundo pesar” la noticia, al tiempo que acusó al actual y al anterior gobierno mexicano de “intervenir en los asuntos internos del Perú”.

El canciller también cuestionó la postura del gobierno mexicano tras los hechos de 2022, al sostener que “pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos” y difundió una versión “tendenciosa e ideologizada” sobre la crisis política.

“Han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que los peruanos vivimos —y queremos seguir viviendo— en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo, con la única y solitaria excepción de México”, dijo De Zela en declaraciones citadas por El Comercio.

Advertisement

Asimismo, el ministro peruano rechazó las recientes afirmaciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien calificó a Pedro Castillo como un “perseguido político”. De Zela aseguró que con el asilo a Betssy Chávez, el gobierno mexicano “pretende sostener que la cómplice de Castillo también es una perseguida política”, lo que calificó de “falso”.

El funcionario lamentó la “equivocada e inaceptable posición” de México y señaló que Lima aún no ha recibido una comunicación formal sobre la situación de Chávez, como establecen los convenios internacionales.

Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando era primera ministra. En septiembre pasado fue liberada tras permanecer detenida desde junio de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación al considerar que fue víctima de una detención arbitraria.

Tanto la presidenta Sheinbaum como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han insistido en que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado orquestado por los grupos de poder que controlan el Congreso peruano y han reclamado en reiteradas ocasiones su liberación.







