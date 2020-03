Pete Buttigieg anunció su retiro a la candidatura presidencial demócrata

Caracas/ Foto: @Newsweek. El ahora exacandidato presidencial demócrata, Pete Buttigieg, quien entró en la reñida carrera presidencial demócrata, renunció este domingo a sus aspiraciones de sustituir a Donald Trump en el cargo de mandatario nacional en la Casa Blanca.

Buttigieg, de 38 años de edad, y quien durante dos períodos fue alcalde de South Bend, Indiana, es un veterano de la guerra de Afganistán y el primer candidato abiertamente gay que compitió con opciones reales en la carrera para arribar a la Casa Blanca.

«Esta noche tomo la difícil decisión de suspender mi campaña para la Presidencia, pero haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tenemos a un nuevo presidente demócrata en enero», dijo Buttigieg en un discurso en South Bend (Indiana), la ciudad de la que fue alcalde hasta comienzos de este año.

Buttigieg saltó al primer plano tras vencer por estrecho margen en la definición demócrata en el estado de Iowa, a comienzos de febrero. Pero su severa derrota en Carolina del Sur dejó en clarosu gran dificultad para captar votos dentro del electorado negro, clave para su partido.

Thank you for inviting me into your homes, sharing your stories, and putting your trust in me. We launched our campaign because Americans are hungry for a new kind of politics that brings us together.











And together we'll beat this president and build the era that must come next. pic.twitter.com/QDajvx1lpL

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) March 2, 2020