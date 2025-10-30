Petro acusa a Rubio de ser un "obstáculo" para las relaciones entre EE. UU. y Latinoamérica

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el jueves las gestiones de Marco Rubio como secretario de Estado de EE. UU., al afirmar que está siendo un "obstáculo" para las relaciones entre Washington y América Latina.

"Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo sectario en el encuentro pacífico entre los EE. UU. y las Américas. EE. UU. ha quedado aislado en la ONU con la votación sobre el bloqueo a Cuba: 165 países por el desbloqueo, solo siete jinetes del apocalipsis a favor", resaltó en su cuenta de X el mandatario.

Sus palabras estuvieron precedidas por unas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desestimó un avance de negociaciones con EE. UU. si Marco Rubio forma parte del equipo.

"No habrá avances en las negociaciones con Estados Unidos si Marco Rubio forma parte del equipo. Él se opone a nuestros aliados en Venezuela, Cuba y Argentina", acotó Lula.

Según el gobernante brasileño, Rubio representa una postura "imperialista, pro belicista y confrontacional" que contradice el espíritu de diálogo que Donald Trump "intenta reconstruir".

Advertisement

Sobre la resolución

La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Los países que votaron en contra fueron Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, mientras que Albania, Costa Rica, Ecuador, Lituania, Polonia y Marruecos, entre otros, se abstuvieron.

La votación mostró una ligera variación respecto al año anterior, cuando la resolución recibió 187 votos a favor, solo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).

El embargo estadounidense contra Cuba comenzó en 1960 y se ha ido endureciendo con el tiempo, especialmente tras la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996, que extendió sus efectos a terceros países.

Desde 1992, la Asamblea General ha pedido anualmente su levantamiento, argumentando que viola la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El documento también solicita al secretario general que prepare un informe sobre el cumplimiento de esta resolución, el cual será presentado en el próximo período de sesiones del máximo órgano deliberativo de la ONU.

Advertisement

Aunque la resolución no es vinculante, constituye un contundente respaldo diplomático a Cuba y una muestra del aislamiento internacional de la política estadounidense hacia la isla.







