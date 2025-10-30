Mundo
Petro acusa a Rubio de ser un "obstáculo" para las relaciones entre EE. UU. y Latinoamérica
Sus palabras estuvieron precedidas por unas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desestimó un avance de negociaciones con EE. UU. si Marco Rubio forma parte del equipo
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el jueves las gestiones de Marco Rubio como secretario de Estado de EE. UU., al afirmar que está siendo un "obstáculo" para las relaciones entre Washington y América Latina.
Lea también: EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
"Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo sectario en el encuentro pacífico entre los EE. UU. y las Américas. EE. UU. ha quedado aislado en la ONU con la votación sobre el bloqueo a Cuba: 165 países por el desbloqueo, solo siete jinetes del apocalipsis a favor", resaltó en su cuenta de X el mandatario.
Sus palabras estuvieron precedidas por unas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desestimó un avance de negociaciones con EE. UU. si Marco Rubio forma parte del equipo.
"No habrá avances en las negociaciones con Estados Unidos si Marco Rubio forma parte del equipo. Él se opone a nuestros aliados en Venezuela, Cuba y Argentina", acotó Lula.
Según el gobernante brasileño, Rubio representa una postura "imperialista, pro belicista y confrontacional" que contradice el espíritu de diálogo que Donald Trump "intenta reconstruir".
Sobre la resolución
La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Los países que votaron en contra fueron Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, mientras que Albania, Costa Rica, Ecuador, Lituania, Polonia y Marruecos, entre otros, se abstuvieron.
La votación mostró una ligera variación respecto al año anterior, cuando la resolución recibió 187 votos a favor, solo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).
El embargo estadounidense contra Cuba comenzó en 1960 y se ha ido endureciendo con el tiempo, especialmente tras la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996, que extendió sus efectos a terceros países.
Desde 1992, la Asamblea General ha pedido anualmente su levantamiento, argumentando que viola la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El documento también solicita al secretario general que prepare un informe sobre el cumplimiento de esta resolución, el cual será presentado en el próximo período de sesiones del máximo órgano deliberativo de la ONU.
Aunque la resolución no es vinculante, constituye un contundente respaldo diplomático a Cuba y una muestra del aislamiento internacional de la política estadounidense hacia la isla.
"EE. UU. evalúa atacar objetivos militares en Venezuela", según The Wall Street Journal
BBVA alcanza beneficio récord de casi 8.000 millones de euros en nueve meses
SNTP denuncia la "desaparición" del periodista Joan Camargo tras ser interceptado por sujetos armados en Cotiza
María Corina Machado: “El tiempo de Nicolás Maduro en Venezuela se está acabando”
“Nos atacan porque Venezuela está en el punto de despegue”, dice Maduro
Hallan fusiles de la Fuerza Armada venezolana en el mortal operativo policial de Río de Janeiro
Príncipe Andrés abandona Royal Lodge tras orden del rey Carlos III y se mudará a Sandringham
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
Depositan nuevo bono por el Sistema Patria: entérese de cuál es su monto
Tendencias
-
Mundo2 días.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
Economía2 días.
Reuters: Venezuela exige a Trinidad y Tobago revelar detalles sobre exploraciones de ExxonMobil
-
País2 días.
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
-
Mundo2 días.
Petro niega "defender" a Maduro y califica de “traición histórica” cualquier invasión a Venezuela
-
Sucesos2 días.
En video: mujer fue detenida por golpear a enfermera en una clínica de La Guaira
-
Tecnología2 días.
Dobla la ropa, ordena y limpia: llega "NEO", el primer robot humanoide doméstico
-
Sucesos2 días.
Anciano fue detenido en el Zulia por abuso contra una menor de 12 años
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.641,74 puntos este 29 de octubre