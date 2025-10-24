Mundo
Petro advierte que una incursión terrestre de EE. UU. en Colombia sería una “invasión y ruptura de soberanía”
Petro también cuestionó el argumento de Washington de que las operaciones militares buscan desmantelar cárteles de la droga. Según dijo, “los grandes capos del narcotráfico no viven en Colombia, sino en lugares lujosos como Miami, Nueva York o Dubái”, mientras que en su país las redes criminales reclutan a personas en situación de vulnerabilidad
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el jueves que cualquier operación terrestre de Estados Unidos en su país bajo el argumento de combatir el narcotráfico constituiría “una invasión” y una “ruptura de la soberanía nacional”.
Lea también: Trump desmiente informe sobre el envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela: “Es falso”
Durante un encuentro con los medios, el mandatario respondió a las versiones que sugieren que el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa extender a Colombia las acciones militares que recientemente autorizó en Venezuela contra organizaciones de narcotráfico y migración irregular.
“Cualquier acción terrestre es invasión y ruptura de soberanía nacional, y solo afectará a los pobres. Entre más empobrecida esté la población, más facilidades tendrá el narcotráfico para moverse por el territorio”, expresó Petro.
El gobernante colombiano también cuestionó el argumento de Washington de que las operaciones militares buscan desmantelar cárteles de la droga. Según dijo, “los grandes capos del narcotráfico no viven en Colombia, sino en lugares lujosos como Miami, Nueva York o Dubái”, mientras que en su país las redes criminales reclutan a personas en situación de vulnerabilidad.
Las declaraciones se produjeron en medio de una escalada de tensiones entre Bogotá y Washington, luego de que Trump acusara a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y advirtiera que podría tomar “acciones contra él y su país”.
El presidente colombiano rechazó tajantemente esas acusaciones y defendió la política de su Gobierno en materia antidrogas. “Colombia trabaja por reducir los cultivos ilícitos y desmantelar las economías ilegales, sin intervenciones extranjeras que violen el derecho internacional”, subrayó.
La Cancillería colombiana también emitió un comunicado tras un reciente ataque estadounidense contra una embarcación en el Pacífico, presuntamente vinculada al tráfico de drogas, en el que murieron unas 30 personas. En el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a Washington “cesar este tipo de acciones y respetar las normas del derecho internacional”.
Por su parte, Trump insistió en que su administración no tolerará que Colombia siga produciendo cocaína “a niveles nunca antes vistos”, y reiteró que no descartará “acciones concretas” contra el país sudamericano si no observa resultados inmediatos.
El enfrentamiento verbal entre ambos mandatarios ha puesto en riesgo la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, un eje central de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante las últimas décadas.
Petro advierte que una incursión terrestre de EE. UU. en Colombia sería una “invasión y ruptura de soberanía”
Trump suspende las negociaciones comerciales con Canadá tras polémico anuncio televisivo
María Corina Machado: "Hemos estado activos y organizándonos de manera subterránea"
Economía venezolana crecerá 6% en 2025, según actualización de la Cepal
Maduro acusa a EE. UU. de ejercer una “guerra psicológica” diaria sobre Venezuela
Trump desmiente informe sobre el envío de bombarderos B-1 cerca de Venezuela: “Es falso”
Padrino López aseguró que cualquier operación de la CIA contra Venezuela "fracasará"
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Hombre fue asesinado frente a su hijo en el Zulia: recibió siete disparos
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Tendencias
-
La Lupa2 días.
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
-
Economía2 días.
Gobierno anuncia el pago del primer mes de aguinaldos para pensionados del IVSS
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
-
País2 días.
Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos
-
Sucesos2 días.
Planeaba huir del país: detenido joven en el Zulia por asesinar una señora de 70 años en su vivienda
-
La Lupa2 días.
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
-
Sucesos2 días.
Vecinos hallaron el cuerpo mutilado de un adulto mayor en Aragua
-
Economía2 días.
Bono “Contra la Guerra Económica” subió 27,56 % en bolívares en octubre