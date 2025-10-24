Mundo
Petro afirma haber "logrado la liberación de colombianos presos en Venezuela"
En su último informe, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia indicó que al menos 38 ciudadanos colombianos se encontraban privados de libertad en Venezuela; sin embargo, el presidente Petro no aclaró el número de liberados
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que su gobierno ha conseguido la liberación de ciudadanos colombianos encarcelados en Venezuela.
Lea también: Trump suspende las negociaciones comerciales con Canadá tras polémico anuncio televisivo
"Entre los 37 muertos que van hasta este momento en el Caribe no hay un solo narcotraficante. Ahora, quizás, Venezuela nos entregue uno capturado al otro lado —colombo-albanés—, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela. Es una noticia que no sé si se ha hecho pública”, expresó el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales.
El mandatario también indicó que, mientras su gobierno ha capturado “capos italianos, albaneses, alemanes, suecos y franceses” en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá, las estructuras principales del narcotráfico operan desde el extranjero.
“Los verdaderos capos siguen en el exterior. Cualquier agresión terrestre es una invasión y una ruptura de la soberanía nacional”, agregó Petro.
En su último informe, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia indicó que al menos 38 ciudadanos colombianos se encontraban privados de libertad en Venezuela; sin embargo, el presidente Petro no aclaró el número de liberados.
El gobierno de Venezuela negó el pasado 12 de octubre la existencia de una "crisis humanitaria" entre los colombianos detenidos en su territorio.
Esta declaración se produjo después de que la Cancillería colombiana anunciara, desde el municipio de Villa del Rosario, una serie de gestiones. Entre estas, se incluyen la creación de una mesa técnica para atender al menos a 40 connacionales privados de libertad y la difusión de un borrador para una misión humanitaria que monitoree su situación.
El vicecanciller Rander Peña afirmó que la mayoría de las personas procesadas por la justicia venezolana estaban “vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos”.
“Venezuela es un Estado fuerte, que protege a sus ciudadanos y a la República frente a cualquier intento de desestabilización. Eso no es ‘crisis humanitaria’; es el Estado de derecho actuando”, sostuvo Peña en aquel entonces en su cuenta de Telegram.
Cancillería de Colombia confirma la liberación de 17 connacionales que se encontraban detenidos en Venezuela
EE. UU. anuncia ataque en el Caribe contra embarcación vinculada al "Tren de Aragua": seis muertos
Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 11 galardones
Petro afirma haber "logrado la liberación de colombianos presos en Venezuela"
Kim Kardashian revela que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral
Trump suspende las negociaciones comerciales con Canadá tras polémico anuncio televisivo
Colombia advierte que una incursión terrestre de EE. UU. sería una “invasión y ruptura de su soberanía”
El despliegue de EE. UU. en el Caribe carece de fuerzas para operaciones a gran escala en Venezuela
Gerardo Blyde niega participación en supuesta "negociación secreta" con diplomáticos
Alicia Machado habló del operativo de EE. UU. y envió mensaje a Trump
Calentador de agua provoca la muerte de un padre y sus dos niños en Mérida
Delcy Rodríguez se reunió con personal de Intevep y Pdvsa para "supervisar avances" en la industria petrolera
En video: tiburón nodriza sorprende a temporadistas en cayo Los Juanes del Parque Morrocoy
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
Tendencias
-
Economía2 días.
Delcy Rodríguez advierte a Trinidad y Tobago: "El gas lo tienen que pagar"
-
País2 días.
Una avioneta se estrelló tras despegar en Táchira: confirman dos fallecidos
-
Sucesos2 días.
Planeaba huir del país: detenido joven en el Zulia por asesinar una señora de 70 años en su vivienda
-
La Lupa2 días.
Robar museos, una moda que no luce tan difícil
-
Economía2 días.
Bono “Contra la Guerra Económica” subió 27,56 % en bolívares en octubre
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.473,20 puntos este 22 de octubre
-
País2 días.
Maduro dice que Venezuela cuenta con “más de 5.000” misiles para la defensa antiaérea
-
Tecnología2 días.
Quiere destronar a Google Chrome: OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su buscador web con IA