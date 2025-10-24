Petro afirma haber "logrado la liberación de colombianos presos en Venezuela"

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que su gobierno ha conseguido la liberación de ciudadanos colombianos encarcelados en Venezuela.

"Entre los 37 muertos que van hasta este momento en el Caribe no hay un solo narcotraficante. Ahora, quizás, Venezuela nos entregue uno capturado al otro lado —colombo-albanés—, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela. Es una noticia que no sé si se ha hecho pública”, expresó el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales.

El mandatario también indicó que, mientras su gobierno ha capturado “capos italianos, albaneses, alemanes, suecos y franceses” en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá, las estructuras principales del narcotráfico operan desde el extranjero.

“Los verdaderos capos siguen en el exterior. Cualquier agresión terrestre es una invasión y una ruptura de la soberanía nacional”, agregó Petro.

En su último informe, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia indicó que al menos 38 ciudadanos colombianos se encontraban privados de libertad en Venezuela; sin embargo, el presidente Petro no aclaró el número de liberados.

El gobierno de Venezuela negó el pasado 12 de octubre la existencia de una "crisis humanitaria" entre los colombianos detenidos en su territorio.

Esta declaración se produjo después de que la Cancillería colombiana anunciara, desde el municipio de Villa del Rosario, una serie de gestiones. Entre estas, se incluyen la creación de una mesa técnica para atender al menos a 40 connacionales privados de libertad y la difusión de un borrador para una misión humanitaria que monitoree su situación.

El vicecanciller Rander Peña afirmó que la mayoría de las personas procesadas por la justicia venezolana estaban “vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos”.

“Venezuela es un Estado fuerte, que protege a sus ciudadanos y a la República frente a cualquier intento de desestabilización. Eso no es ‘crisis humanitaria’; es el Estado de derecho actuando”, sostuvo Peña en aquel entonces en su cuenta de Telegram.







