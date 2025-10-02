Mundo
Petro anuncia la ruptura del libre comercio entre Colombia e Israel y ordena salir a diplomáticos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció medidas diplomáticas y comerciales contundentes contra Israel en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas en aguas internacionales
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el miércoles la salida inmediata de la delegación diplomática de Israel en Colombia, tras la confirmación de que dos ciudadanas fueron detenidas en aguas internacionales por fuerzas israelíes cuando participaban en una misión humanitaria hacia Gaza.
Lea también: Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
“Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, afirmó Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X
El mandatario ordenó además denunciar de inmediato el tratado de libre comercio con Israel y exigió a la Cancillería "interponer todas las demandas necesarias, incluso en tribunales israelíes, para proteger a las connacionales". También convocó a juristas internacionales a sumarse a la "defensa" de Colombia.
“Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, subrayó.
Petro agregó que el Batallón Guardia Presidencial asumirá plenamente la seguridad de la Casa de Nariño, luego de que Estados Unidos decidiera retirar las armas que, según el gobierno norteamericano, estaban en calidad de comodato. “Esa era la llamada ayuda: subordinar a los pueblos. De inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana”, apuntó.
En su mensaje, el presidente citó a la filósofa Hannah Arendt, al señalar que “los nazis siguen vivos” en las políticas actuales y que “Hitler está vivo en la política del mundo”.
Contexto
Según un comunicado de la Flotilla Global Sumud, el 30 de septiembre a las 23:59 UTC barcos israelíes interceptaron en alta mar a la embarcación HIO, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza.
En el navío viajaban las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron detenidas junto a otros tripulantes. La organización denunció que se trataba de una misión pacífica y legal, y que la acción constituye una “violación al derecho internacional y a los Acuerdos de Ginebra”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó como "secuestro" la detención y la describió como una "violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra".
El gobierno colombiano exige la "liberación inmediata" de sus connacionales y de todos los integrantes de la flotilla, e insta a los gobiernos de otros 16 países —entre ellos España, México, Brasil, Turquía y Sudáfrica— a actuar de manera coordinada para proteger la vida e integridad de sus ciudadanos afectados.
En el comunicado, Colombia reitera su solidaridad con el pueblo palestino y denuncia "la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina". Asimismo, reafirma su compromiso con el derecho internacional y la justicia global, subrayando que "ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de ciudadanos que quieren aportar a la paz".
PUD rechazó el lanzamiento de fuegos artificiales desde El Helicoide
Petro anuncia la ruptura del libre comercio entre Colombia e Israel y ordena salir a diplomáticos
OpenAI se convierte la startup más valiosa del mundo y supera a SpaceX de Musk
Ministerio Público imputa a dos exfiscales de Lara por delitos de corrupción
Chile extradita desde EE. UU. a cinco venezolanos: uno de ellos vinculado al crimen de Ronald Ojeda
Ataque frente a una sinagoga en Manchester deja cuatro heridos
Israel deportará a Europa a los activistas de la Flotilla de la Libertad interceptada: incluida Greta Thunberg
Donald Trump dice que EE. UU. "combatirá a los carteles de droga por tierra"
"Temo por mi vida": venezolana en Perú denunció que intentaron degollarla frente a su domicilio
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares
Familiares no creen que extrabajadora de la Alcaldía de Churuguara se haya suicidado
Zulia: sujeto le cortó el rostro a su exnovia embarazada con ayuda de su actual pareja
Colombia y Venezuela "trabajan" para habilitar el transporte de carga por Tienditas
Tendencias
-
Mundo2 días.
Secretario de Defensa de EE. UU. ordena a alto mando militar "prepararse para la guerra"
-
Economía2 días.
Gobierno inicia entrega de tres bonos de septiembre con montos entre 41 y 117 dólares
-
La Lupa2 días.
Palestinos califican el plan de paz propuesto por Trump como "peligroso, patético y ventajoso para Israel"
-
Economía2 días.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.082,32 puntos este 30 de septiembre
-
Mundo2 días.
ONU respalda propuesta de EE. UU. para lograr un alto al fuego en Gaza
-
Deportes2 días.
FVF anuncia convocatoria de la Vinotinto para la fecha FIFA: Fariñez, Soteldo, Romo y Rondón no están en la lista
-
Mundo2 días.
Trump afirma que EE. UU. ha “derribado” cuatro embarcaciones en el Caribe
-
Sucesos1 día.
En Cumaná: detienen a una mujer por estafar con la compraventa de dólares