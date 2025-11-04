Mundo
Petro asegura que una invasión a Venezuela "solo expandirá el narcotráfico"
El mandatario dijo que esto acrecentaría los mercados ilegales del petróleo, el oro, la gasolina y el coltán
Caracas/Foto: EFE.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseveró este martes que una invasión militar contra Venezuela solo acrecentaría el narcotráfico y provocaría un robo de petróleo y gasolina "a gran escala".
"Una invasión a Venezuela solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala. La invasión solo será un disparador mayor del narcotráfico y los mercados ilegales del petróleo, el oro, la gasolina y el coltán", alertó el mandatario colombiano en sus redes sociales.
El presidente de izquierda saludó además la destrucción de campamentos de narcotráfico de parte del Gobierno venezolano, ya que, según dijo, fue la propuesta que él hizo a Nicolás Maduro.
"Por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias, en vez de dispersarlas", agregó.
Petro insistió en que el gran comprador de cocaína del Catatumbo, es la "nueva junta del narcotráfico, organización multinacional federada compuesta de mafias albanesas con presencia directa en Colombia, Ecuador y Venezuela, mafias italianas, uruguayas, y colombianas".
"Son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado sus políticos para, a través, de los congresistas de la Florida llegar a Marcos Rubio, cegado por sectarismo y odio ideológico, y llevan hacia una muy desacertada política antinarcóticos en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado de la cocaína: la llamada 'Junta del Narcotráfico'", remarcó Petro.
Por otro lado, Petro señaló que el fortalecimiento del Estado venezolano pasa por la legitimidad del pueblo bajo "elecciones verdaderamente libres". Dijo que esto permitirá una "gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos naturales y sobre su territorio".
Tensión creciente en el Caribe
En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de reforzar las operaciones contra el narcotráfico.
El presidente Trump ha acusado a Nicolás Maduro de encabezar un “Cartel de los Soles” y ha llevado a cabo numerosos ataques a embarcaciones que han dejado más de 60 muertos. En respuesta, el mandatario venezolano calificó la ofensiva como una “guerra inventada” para justificar un "cambio de régimen".
La Cancillería venezolana, entre tanto, respaldó el pasado viernes al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los bombardeos estadounidenses que, según la Cancillería, han dejado más de 60 muertos.
Pese a la condena de parte de Türk, EE. UU. concretó un nuevo ataque a embarcaciones el fin de semana anterior.
