Mundo
Petro denuncia la apertura de un "nuevo escenario de guerra” en el Caribe por despliegue de EE. UU.
El mandatario sostuvo que, en reunión con países europeos, su administración denunció que el Gobierno de Donald Trump está abriendo la posibilidad de una “guerra”
Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó este miércoles sobre una grave “escalada militar” en el Caribe, a la que calificó como la apertura de un "nuevo escenario de guerra" en el mundo, debido al despliegue militar de Estados Unidos.
Lea también: Maduro: “Si usted quiere paz, prepárese para defenderla, ejercerla y garantizarla”
En su cuenta de X, el mandatario colombiano afirmó que la agresión representa una amenaza directa contra "toda América Latina y el Caribe" y no está motivada por la lucha contra el narcotráfico, sino por la adquisición del “petróleo”.
“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo”, compartió.
Petro sostuvo que, en reunión con países europeos, su administración denunció que el Gobierno de Donald Trump está abriendo la posibilidad de una “guerra” por lo que pidió la intercesión del mundo.
Iniciativa en el Congreso de EE. UU.
Asimismo, expresó su apoyo a la iniciativa del senador estadounidense Adam Schiff, quien, junto con el senador Tim Kaine, anunció una votación en el Congreso para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas en ataques contra buques en el mar Caribe.
Petro respaldó la posición de Schiff de que el Congreso no ha autorizado estos ataques, considerándolos "ilegales" y con el potencial de arrastrar a Estados Unidos a un nuevo conflicto.
“Mañana, yo, junto con el senador Tim Kaine, forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte del presidente Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el mar Caribe. El Congreso no ha autorizado estos ataques”, publicó Schiff.
Esta posición se alinea a la de Venezuela, cuyo mandatario ha denunciado en las últimas semanas que el “plan” de Estados Unidos es “robarse” el petróleo de la nación por medio de una “mentira” sobre la lucha antinarcóticos.
El senador Adam Shiff está en lo correcto.
Ahora me encuentro en una reunión con los gobiernos Europeos y diré lo mismo.
Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe.
Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… https://t.co/CozMUBklxE— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025
Israel y Hamás firman la primera fase del plan de paz impulsado por Donald Trump
Petro denuncia la apertura de un "nuevo escenario de guerra” en el Caribe por despliegue de EE. UU.
Maduro: “Si usted quiere paz, prepárese para defenderla, ejercerla y garantizarla”
Con aumento del 21,62 % en bolívares: Plataforma Patria deposita un bono de 5,29 dólares
Nueva jornada de renovación de cédula sin cita y verificación de datos: ¿cuándo se llevará a cabo?
Llegan a Venezuela 197 migrantes, entre ellos 4 niños, en un vuelo proveniente de EE. UU.
Jorge Rodríguez aseguró que plan para "atacar" la Embajada de EE. UU. buscaba "promover la violencia"
Mujer murió tras "caer" al vacío en el centro comercial Sambil Chacao
La historia de amor del ex boina verde que invadió Venezuela lo podría devolver a la cárcel
Septuagenario se lanzó a los rieles del Metro de Caracas en Parque Miranda
El sindicalismo libre como prueba política para el Gobierno
Jorge Rodríguez denuncia presunto plan de “falsa bandera” contra la Embajada de EE. UU. en Caracas
Con monto equivalente a 48,27 dólares: comenzó la entrega de un bono por el Sistema Patria
Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina
Tendencias
-
Sucesos2 días.
Incendio en estacionamiento de Chacao dejó seis personas afectadas y pérdida de vehículos
-
La Lupa1 día.
La inteligencia artificial nos está lavando el cerebro para odiar a los inmigrantes
-
La Lupa1 día.
Disparen a matar: actuaciones del enjambre digital
-
Economía1 día.
OMC prevé un crecimiento de 2,4% en el comercio mundial de bienes para 2025 y apenas 0,5% para 2026
-
Mundo1 día.
Los países que visitará el papa León XIV durante su primer viaje internacional
-
Mundo2 días.
The New York Times: Trump cancela el acercamiento diplomático con Venezuela
-
País13 horas.
Maduro ordena reforzar la seguridad en Zonas de Defensa Integral de La Guaira y Carabobo
-
La Lupa12 horas.
Es hora de hacer política: no hay otra opción