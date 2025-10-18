Mundo
Petro dice que será "procesado" el colombiano que sobrevivió al reciente ataque de EE. UU. en el Caribe
Horas antes, el presidente Donald Trump señaló que los dos sobrevivientes del más reciente ataque en el Caribe serían enviados a Colombia y Ecuador
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que ya recibieron al ciudadano colombiano que sobrevivió, junto a un ecuatoriano, al reciente ataque que ejecutó EE. UU. en el Caribe, por lo que adelantó que será procesado "de acuerdo a las leyes".
Lea también: Lula dice que ningún presidente debe opinar sobre "cómo será Venezuela"
"Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino. Nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes", escribió Petro en su cuenta de X. Lo hizo al citar una noticia sobre la decisión de su homólogo, Donald Trump, de deportarlo a su país.
Temprano este día, Trump señaló que los dos sobrevivientes del más reciente ataque en el Caribe serían enviados a Colombia y Ecuador, sus países de origen, con el fin de que sean procesados.
"Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento", expresó el mandatario en una publicación hecha en Truth Social.
Refiriéndose a ese bombardeo, que ocurrió el día jueves, Trump dijo que para él fue un "honor" destruir lo que llamó un "enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico".
"La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra", acuñó.
Asimismo, precisó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. "Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar", zanjó.
El viernes, Trump confirmó que la última embarcación atacada por las fuerzas militares de su país en el Caribe era un submarino que presuntamente transportaba drogas.
“Atacamos un submarino, era un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes”, dijo Trump tras ser consultados por periodistas durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
“Para que entiendan, no era un grupo de personas inocentes. No conozco a muchas personas que tengan submarinos. Fue un ataque a un submarino cargado de drogas”, añadió.
El ataque, ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos, dejó dos sobrevivientes, quienes se estaban bajo custodia estadounidense, en uno de los buques de la Armada.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que considera estas operaciones como un posible preludio de un ataque contra el país.
