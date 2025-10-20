Petro reitera que el pueblo venezolano "no quiere invasiones ni amenazas sobre él"

Caracas/Foto: Getty Images.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este lunes que el pueblo venezolano “no quiere invasiones, ni bloqueos ni amenazas” en su contra, en medio de las tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que —según Washington— busca combatir el narcotráfico.

“El pueblo de Bolívar y de la gran idea genial de la Gran Colombia quiere ser libre, tal como le enseñó Bolívar. No gusta de dictadores ni internos ni extranjeros, no gusta de reyes, ya le quitó la cabeza a uno”, escribió Petro en su cuenta de X.

En este sentido, el mandatario indicó que “dejar libre” al pueblo venezolano “es la mejor salida”, al considerar que serán ellos quienes “encontrarán la solución a sus problemas”, la cual, a su juicio, “podría ser por fuera del petróleo y no con el petróleo, que trae males como en los países árabes y mata la vida”.

“La gran paradoja de (Donald) Trump es que quiere invadir por el petróleo, pero el petróleo en 20 años no valdrá nada. Ni con fracking ni sin él; la vida de la humanidad estará primero. Trump solo ganará una gallina flaca desplumada, después de no sé cuántos muertos”, destacó.

Según Petro, una Venezuela “sin petróleo empezaría a ser codiciada por el agua y el verde, pero sabría dominarse a sí misma, permitiría el poder de su pueblo embrujador”.

“A Maduro y a (María) Corina (Machado) les queda el camino de abrir este sendero; veremos cuál más generoso, pero es el sendero, en mi opinión, que desea el pueblo. Y la democracia, hay que dejar expresarla: es la voluntad y la decisión del pueblo”, sentenció.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones en la región bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha generado una tensión creciente entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, que considera estas operaciones como un posible preludio de un ataque contra el país.

Otro ataque a una embarcación en el Caribe

El domingo, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció un nuevo ataque "cinético letal" contra una embarcación en el mar Caribe, llevado a cabo el viernes 17 de octubre, y que presuntamente estaba afiliada al grupo paramilitar colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En su cuenta de X, Hegseth indicó que el viernes pasado, bajo la "dirección del presidente Donald Trump", el Departamento de Guerra "llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)", una "organización terrorista designada que operaba en el área de responsabilidad" del Comando Sur.

De acuerdo con el alto funcionario, la inteligencia de EE. UU. ya tenía conocimiento de que el buque guardaba "vínculos en el contrabando de narcóticos".

"Navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", describió.

Según Hegseth, los "cárteles" como el ELN son la "Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo".

"El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda", puntualizó.







