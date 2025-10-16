Petro pide a Trump "desbloquear" a Venezuela: "Hay políticas que terminan haciendo daño"

Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró la noche del miércoles que la migración masiva de venezolanos que arribó a su país se debió al "bloqueo" de EE. UU. a Venezuela, por lo que pidió a Donald Trump desistir de esa política, ya que "termina haciendo daño".

"Toda la migración venezolana que llegó en masa, primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela. El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo, una de esas, fue bloquear a Venezuela", expresó en un mensaje en X (antiguo Twitter).

Según Petro, "millones de venezolanos" salieron con destino Colombia a muchos países suramericanos y a los EE. UU. "Por eso es mucho más potente. Si se quiere hablar de democracia, hay que desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos", apuntó.

El mensaje de Petro vino como respuesta a las declaraciones de Trump, donde confirmó que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Durante una declaración desde la Casa Blanca, el mandatario indicó que autorizó la acción por dos razones principales. En primer lugar, afirmó que Venezuela presuntamente ha estado liberando a gran número de presos, incluidos individuos de centros de salud mental, que habrían ingresado a Estados Unidos, en parte por lo que él describió como una política de “fronteras abiertas”.

“Los estamos devolviendo, pero eso es algo muy grave. Lo hicieron a un nivel que probablemente muchos países también lo han hecho, pero no como Venezuela. Ellos fueron los peores, lo hicieron de forma sucia”, insistió.

La segunda razón, añadió, es la gran cantidad de drogas que, según él, ingresan a Estados Unidos desde Venezuela, gran parte por vía marítima.

Al ser consultado sobre si la CIA está autorizada para llevar a cabo una acción contra Nicolás Maduro, el líder republicano evitó responder: “No quiero responder una pregunta como esa. Sería una pregunta ridícula para que yo respondiera. Bueno, no exactamente ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera?”.

A pesar de ello, Trump afirmó que Venezuela “está sintiendo la presión” de Estados Unidos, al igual que “otros países”, y reiteró que no permitirá que el territorio estadounidense “sea destruido”.

“Nos han enviado a los peores: prisioneros, personas con enfermedades mentales graves, delincuentes peligrosos… y no lo vamos a permitir. Así que, bueno, es una de esas cosas. Y puedo decirle que nos estamos encargando del mar. No hay nadie —estamos vigilando—, y si lo vemos, actuaremos”, enfatizó.