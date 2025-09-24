Petro pide abrir un proceso penal contra funcionarios de EE. UU. por ataques en el Caribe

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas abrir un proceso penal contra funcionarios estadounidenses, incluyendo su homólogo Donald Trump, por la muerte de ciudadanos que se trasladaban en embarcaciones con presunta droga en el mar Caribe.

Durante su alocución, el mandatario reiteró que los hombres asesinados “no eran” de la megabanda criminal del Tren de Aragua, ni de “Hamás”, sino ciudadanos, posiblemente de nacionalidad colombiana. "Dicen que es para detener el narcotráfico, es mentira".

“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre. Ni de Hamás, eran caribeños, posiblemente colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos”, dijo.

Petro aseguró que los muertos “simplemente querían escapar de la pobreza” que enfrentaban en sus comunidades y que, aunque tuvieran drogas en las embarcaciones, “no eran narcotraficantes”. Destacó que los verdaderos “narcotraficantes” viven en otros países que no son de América Latina.

“Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas, sin ellos tener una sola arma para defenderse. Los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí, a unas cuantas cuadras, y hacen acuerdos con la DEA, quienes les permiten traficar en África, Europa, Rusia o China”, aseveró.

Además, señaló que EE. UU. solo “detuvo” el “incremento” del envío de cocaína a su territorio y no lo “disminuyó” “sólo porque sus enfermos drogadictos pasaron a consumir fentanilo”.

Petro pide investigar el hundimiento de una lancha en el Caribe

Más temprano, el presidente comentaba que la lancha hundida en República Dominicana por unidades de Estados Unidos el 19 de septiembre podría estar tripulada por colombianos.

En su cuenta de X, el mandatario señaló que, de confirmarse, los funcionarios estadounidenses y dominicanos serían “culpables de asesinato” de sus connacionales.

Ante esto, pidió que la investigación sobre el hecho avance para determinar la nacionalidad de los implicados. Asimismo, solicitó a las madres de los jóvenes desaparecidos en su país a denunciar ante las autoridades.

Petro aseveró que “no hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”.