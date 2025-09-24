Mundo
Petro pide abrir un proceso penal contra funcionarios de EE. UU. por ataques en el Caribe
El mandatario aseguró que los muertos “simplemente querían escapar de la pobreza” que enfrentaban en sus comunidades
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas abrir un proceso penal contra funcionarios estadounidenses, incluyendo su homólogo Donald Trump, por la muerte de ciudadanos que se trasladaban en embarcaciones con presunta droga en el mar Caribe.
Lea también: EE. UU. reitera que despliegue en el Caribe "no busca" generar un "cambio de régimen" en Venezuela
Durante su alocución, el mandatario reiteró que los hombres asesinados “no eran” de la megabanda criminal del Tren de Aragua, ni de “Hamás”, sino ciudadanos, posiblemente de nacionalidad colombiana. "Dicen que es para detener el narcotráfico, es mentira".
“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre. Ni de Hamás, eran caribeños, posiblemente colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos”, dijo.
Petro aseguró que los muertos “simplemente querían escapar de la pobreza” que enfrentaban en sus comunidades y que, aunque tuvieran drogas en las embarcaciones, “no eran narcotraficantes”. Destacó que los verdaderos “narcotraficantes” viven en otros países que no son de América Latina.
“Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas, sin ellos tener una sola arma para defenderse. Los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí, a unas cuantas cuadras, y hacen acuerdos con la DEA, quienes les permiten traficar en África, Europa, Rusia o China”, aseveró.
Además, señaló que EE. UU. solo “detuvo” el “incremento” del envío de cocaína a su territorio y no lo “disminuyó” “sólo porque sus enfermos drogadictos pasaron a consumir fentanilo”.
Petro pide investigar el hundimiento de una lancha en el Caribe
Más temprano, el presidente comentaba que la lancha hundida en República Dominicana por unidades de Estados Unidos el 19 de septiembre podría estar tripulada por colombianos.
En su cuenta de X, el mandatario señaló que, de confirmarse, los funcionarios estadounidenses y dominicanos serían “culpables de asesinato” de sus connacionales.
Ante esto, pidió que la investigación sobre el hecho avance para determinar la nacionalidad de los implicados. Asimismo, solicitó a las madres de los jóvenes desaparecidos en su país a denunciar ante las autoridades.
Petro aseveró que “no hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”.
Petro pide abrir un proceso penal contra funcionarios de EE. UU. por ataques en el Caribe
EE. UU. reitera que despliegue en el Caribe "no busca" generar un "cambio de régimen" en Venezuela
Puerto Rico será la sede de la 75ª edición de Miss Universo en 2026
Más de dos millones de inmigrantes salieron de EE. UU. en los últimos 250 días
Gobierno evalúa declarar "estado de conmoción exterior" en medio de tensiones con EE. UU.
Padrino López tilda de “bufonada” burla de Trump sobre milicias ciudadanas
Fallece Fernando Delfino, reconocido arquitecto y personalidad del espectáculo venezolano
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
Deflagración de bombona de gas provocó incendio en Santa Rosalía y dejó una mujer herida
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
Tendencias
-
Mundo1 día.
Casa Blanca confirma recepción de carta de Maduro y dice que “está llena de mentiras”
-
La Lupa2 días.
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
-
La Lupa2 días.
¿Se enfrían los vientos de guerra?
-
Economía1 día.
Bono “Contra la Guerra Económica” sube 16,4 % en bolívares y se ubica en 46,82 dólares en septiembre
-
La Lupa1 día.
Según Donald Trump, el Tylenol desarrolla autismo en el bebé
-
Sucesos1 día.
Asesinó a su pareja por celos y fingió que ella se quitó la vida: Cicpc lo arrestó
-
Deportes2 días.
Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17
-
Mundo2 días.
Misión de Determinación de Hechos de la ONU critica situación de "presos políticos" en Venezuela tras elecciones del 28-J