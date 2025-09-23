Mundo
Petro pide investigar el hundimiento de una lancha en el Caribe: "Es posible que fueran colombianos"
El mandatario señaló que, de confirmarse, los funcionarios estadounidenses y dominicanos serían “culpables de asesinato”
Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro comentó este martes que la lancha hundida en República Dominicana por unidades de Estados Unidos el 19 de septiembre podría estar tripulada por colombianos.
En su cuenta de X, el mandatario señaló que, de confirmarse, los funcionarios estadounidenses y dominicanos serían “culpables de asesinato” de sus connacionales.
“Si la lancha fué hundida en república dominicana, entonces es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República dominicana, serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”, publicó.
Ante esto, pidió que la investigación sobre el hecho avance para determinar la nacionalidad de los implicados. Asimismo, pidió a las madres de los jóvenes desaparecidos en su país a denunciar ante las autoridades.
Petro aseveró que “no hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar, cualquiera que sea su actividad”.
Operaciones en el Caribe
La afirmación de Petro se da a conocer tres días después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informara que al menos 17 presuntos “narcoterroristas” han muerto como consecuencia de los ataques de Estados Unidos en el Caribe contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Aunque la noche del viernes 19 de septiembre el presidente estadounidense Donald Trump anunció un “ataque cinético letal” contra una lancha en aguas internacionales, Leavitt precisó que se trató de un tercer operativo “exitoso” y no del cuarto, como se hizo creer inicialmente.
“Lo que puedo decirles es que este es el tercer ataque exitoso contra un barco que navegaba en aguas internacionales con el objetivo de introducir drogas ilegales y veneno moral en Estados Unidos”, afirmó la funcionaria en entrevista concedida a Fox News.
La vocera recordó que, durante la campaña presidencial de 2024, Trump prometió que “no toleraría más tráfico de drogas ilegales hacia” el territorio estadounidense, lo que llevó a tomar “medidas históricas para asegurar nuestras fronteras terrestres”.
Posición de Petro tras bombardeos
El presidente colombiano ha cuestionado los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe, calificando la acción como un "asesinato". El pasado 16 de septiembre, acusó a Washington de "atentar contra la vida de latinoamericanos en su propio territorio".
"Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato", expresó Petro durante un Consejo de Ministros.
