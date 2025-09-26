Mundo
Petro protesta en Nueva York contra Israel y propone crear un "ejército de salvación del mundo"
El mandatario colombiano llamó a crear un ejército de ciudadanos para combatir contra Israel en Gaza
Caracas/Foto: Captura de pantalla.- En medio de una protesta propalestina en Nueva York este 26 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro condenó el genocidio en Gaza y lanzó una propuesta para las Naciones Unidas sobre crear un "ejército de salvación del mundo".
El objetivo, señaló el mandatario colombiano, es crear un ejército más poderoso que el de Estados Unidos e Israel juntos, para defender al pueblo palestino y otros pueblos del mundo.
“Estoy dispuesto a ir al campo de batalla”, declaró Petro frente a los manifestantes, al tiempo que aseguró que la primera acción de este cuerpo internacional sería enfrentar a Israel, si la Asamblea General de la ONU aprueba la iniciativa.
Además, el colombiano resaltó que no se trataría de un ejército exclusivo de los gobiernos, sino de una movilización planetaria de ciudadanos que, de manera voluntaria, decidan sumarse a la lucha.
"Invitemos a todas las naciones y a sus gobiernos a convocar a voluntarios y voluntarias que quieran entrenarse de inmediato para configurar, con otras fuerzas ya constituidas, el Ejército de la Salvación del Mundo", expresó públicamente.
Finalmente, advirtió que al genocidio en Gaza "se responde hablando, se responde saliendo a la calle cada vez más, y se responde con armas".
Participación en la Asamblea de la ONU
Durante su intervención en la 80 Asamblea General de la ONU, Petro afirmó que "no hay un pueblo elegido por Dios", ni tampoco "razas superiores", por lo que sostuvo que la comunidad internacional no puede permitir que continúe el genocidio que ejecuta Israel en Gaza.
"No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes y fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda", enfatizó el jefe de Estado colombiano.
🚨 ATENCIÓN: #PetroEnLaONUXRTVC El presidente @petrogustavo convoca a que voluntarios del mundo inicien de inmediato su entrenamiento para unirse a otras fuerzas constituidas para configurar el ejército de la salvación del mundo pic.twitter.com/ang8KSbAUB— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 26, 2025
