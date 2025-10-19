Petro responde a acusaciones de Trump: "Usted es grosero e ignorante con Colombia"

Caracas/Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las acusaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien temprano lo señaló de ser un "líder del narcotráfico" y de no hacer nada para detener "la producción de drogas".

"Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE. UU., al contrario, ha querido mucho su cultura; pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad", indicó el mandatario en un mensaje difundido en X.

Asimismo, se defendió de los señalamientos al aseverar que él no hace negocios. "Yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos, que es la vida, puesta en peligro por su petróleo".

"Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante. En mi corazón no hay codicias", afirmó Petro, ante de acotar que él nunca se entendió con esa conducta.

"Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y, por tanto, un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa", apostilló.

Advertisement

Los duros dardos de Trump

Temprano este domingo, Trump anunció que canceló toda la ayuda bajo subsidio hacia Colombia, luego de acusar a su par Gustavo Petro de ser un "líder del narcotráfico".

El duro señalamiento de Trump lo hizo en su red Truth Social. "El presidente colombiano, Gustavo Petro, es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia", escribió.

"Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo", agregó el líder republicano.

Acto seguido, Trump anunció la cancelación de todo subsidio al Ejecutivo colombiano. "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia", remarcó.

"El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", consideró.

Advertisement

Según el jefe de Estado norteamericano, Petro es "un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos". "Debería cerrar estos campos de producción (de drogas) de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido", advirtió.

Ataque en el Caribe

Sobre el ataque en el Caribe que el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció más temprano, Petro rechazó la versión de que la embarcación guardara vínculos con el ELN. "Era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos", alegó.

Según el presidente, el fallecido era un "pescador" de Santa Marta de nombre Alejandro Carranza, aunque EE. UU. habla de tres "narcoterroristas" muertos.

Hegseth indicó que el viernes pasado, bajo la "dirección del presidente Donald Trump", el Departamento de Guerra "llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)", una "organización terrorista designada que operaba en el área de responsabilidad" del Comando Sur.

De acuerdo con el alto funcionario, la inteligencia de EE. UU. ya tenía conocimiento de que el buque guardaba "vínculos en el contrabando de narcóticos".

Advertisement

"Navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", describió.

En otro tema, Petro se refirió a la canonización de la madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández para saludar al pueblo venezolano.

"A nombre del pueblo y del gobierno de Colombia, envío un saludo y felicito al pueblo venezolano con ocasión de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Unidos en la fe y la espiritualidad", apostilló.







