Petro sobre los ataques en el Pacífico: “No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza”

Caracas/Foto: Getty Images.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este martes las operaciones de Estados Unidos en el Pacífico, acusando al país de cometer “asesinatos” y de violar los tratados internacionales mediante ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

“Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza; las bajas se convierten en asesinatos”, escribió Petro en X, tras la muerte de al menos 14 personas durante una operación estadounidense en “aguas internacionales”.

El mandatario advirtió además que "si América Latina y el Caribe no se usan contra la arbitrariedad en el Caribe y las tierras de Bolívar, serán siempre parias".

La reacción de Petro se produjo luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informara que el Ejército estadounidense atacó el lunes cuatro embarcaciones en el Pacífico, dejando 14 muertos entre personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico. Hegseth detalló que ocho “narcoterroristas” murieron en la primera embarcación, cuatro en la segunda y dos de los tres tripulantes de la tercera; no ofreció información sobre la cuarta embarcación.

Desde que inició su ofensiva contra el narcotráfico en septiembre, la administración de Donald Trump ha ejecutado varias operaciones primero en el Caribe y luego en el Pacífico, que han dejado cerca de 60 muertos.

El episodio profundiza la tensión entre Washington y los gobiernos de Colombia y Venezuela, cuyos líderes han sido señalados por Trump de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. La semana pasada, Estados Unidos incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En septiembre, además, el Pentágono retiró a Colombia de la lista de países que colaboraron en la lucha antidrogas durante el último año. Desde entonces, las relaciones bilaterales, ya marcadas por desacuerdos sobre narcotráfico, migración y la ofensiva israelí en Gaza, se han deteriorado aún más.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro considera que las operaciones estadounidenses podrían ser un preludio de un ataque contra Venezuela. El Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “los asesinatos perpetrados por Estados Unidos” en el Caribe, determinar su “carácter ilegal” y evaluar “la amenaza que representan para la paz en América Latina y el Caribe”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró el pasado jueves que cualquier acción encubierta de la CIA contra Venezuela “fracasará”, tras la autorización de Trump de operaciones secretas en el país.

“Podrán infiltrar cuántos cuerpos adscritos a la CIA quieran en operaciones encubiertas, desde cualquier punto del país, y cualquier intento fracasará como lo ha hecho hasta ahora (...) Sabemos que la CIA está presente no solo en Venezuela, sino en todas las partes del mundo donde haya una Embajada de Estados Unidos”, declaró Padrino López.

