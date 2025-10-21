Mundo
Petro sobre María Corina Machado: “Es una persona despreciable que invita a invadir su propio país”
Gustavo Petro comparó a la opositora María Corina Machado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, criticó al presidente estadounidense y aseguró que a Donald Trump "le da rabia que (el gobierno colombiano) no apoye a los norteamericanos con el Ejército colombiano para invadir Venezuela"
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió el lunes contra la opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien calificó como “una persona despreciable".
Lea también: Golpe al talento extranjero: EE. UU. impone pago obligatorio para la entrada de trabajadores calificados
En una entrevista con el periodista Daniel Coronell, Gustavo Petro comparó a la opositora con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
"Corina y Maduro. Valoro a las personas alrededor de varios prismas, uno: la crisis climática. Maduro está reaccionando hacia que Venezuela tenga una economía sin petróleo, pero ese debe ser el tema de las negociaciones centrales. Si eso no se toca, están hablando de pendejadas antes de la realidad: Venezuela puede vivir sin el petróleo y hay que comenzar ya. Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mi es una persona despreciable el que invita a invadir su propio país, es un traidor, punto", dijo.
El jefe de Estado colombiano también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación económica venezolana, asegurando que “el gran error de Hugo Chávez fue permitir que la economía del país dependiera únicamente del petróleo”.
Además, criticó al presidente estadounidense Donald Trump, con quien ha mantenido una relación marcada por los desencuentros. Según el mandatario, “a Trump le da rabia que Colombia no apoye una invasión militar contra Venezuela”.
Le da rabia a Trump que no apoye a los norteamericanos con el Ejército colombiano para invadir Venezuela. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana? Allá hay cuatro millones”, sostuvo.
Las declaraciones se producen en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la reciente crisis diplomática entre Bogotá y Washington, luego de que Trump acusara a Petro de ser “líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión de los subsidios destinados a Colombia.
El mandatario colombiano también señaló que, detrás del interés estadounidense por Venezuela, existe una motivación económica: “Estados Unidos se quiere quedar con el petróleo de Venezuela, pero no valdrá nada”, dijo.
