Petrobras obtiene licencia para perforar pozo exploratorio en aguas profundas del Amazonas

Caracas / Foto: Archivo.- El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) otorgó este lunes a Petrobras la licencia de operación para llevar a cabo la perforación de un pozo exploratorio en el Amazonas.

Petrobras detalló en un comunicado que el bloque se encuentra a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas y a 175 kilómetros de la costa. La compañía informó que la plataforma de perforación NS-42 ya se encuentra en el sitio y que los trabajos comenzarán de inmediato, con una duración estimada de cinco meses.

Según Petrobras, el objetivo de esta campaña es recopilar información geológica que permita evaluar el potencial de petróleo y gas en la región. La empresa aclaró que la iniciativa corresponde únicamente a una fase de investigación exploratoria y que no habrá producción de crudo en esta etapa.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, calificó la autorización como “un logro para la sociedad brasileña” y destacó el trabajo conjunto con las autoridades ambientales durante casi cinco años de proceso de licenciamiento.

“Este resultado demuestra el compromiso de las instituciones nacionales con el diálogo y la viabilidad de proyectos que pueden representar el desarrollo del país. Operaremos en el Margen Ecuatorial con seguridad, responsabilidad y calidad técnica”, afirmó Chambriard.

La ejecutiva agregó que la compañía espera obtener “excelentes resultados” en esta investigación y comprobar la existencia de reservas en lo que describió como “una nueva frontera energética global” para Brasil.

Petrobras informó que cumplió con todos los requisitos exigidos por el Ibama para la obtención de la licencia. Como parte de la evaluación final, la empresa realizó en agosto una Evaluación Preoperacional (APO), una simulación in situ que permitió a los técnicos del organismo ambiental verificar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias y la eficacia del plan de contingencia de la compañía.

La empresa reiteró su compromiso con la preservación ambiental y con el desarrollo responsable del Margen Ecuatorial Brasileño, una de las áreas más prometedoras para la exploración de hidrocarburos en el país.

En su comunicado, Petrobras destacó que la exploración del margen ecuatorial es clave para garantizar la seguridad energética de Brasil y los recursos necesarios para avanzar hacia una transición energética justa.

La empresa mantiene activos proyectos de investigación en otras zonas del litoral norte, que podrían convertir a la región en una de las nuevas fronteras estratégicas del sector petrolero sudamericano.