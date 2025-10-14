Piden al Gobierno colombiano revisar de "manera urgente" las solicitudes de refugio de venezolanos

Caracas/Foto: CNN.- La Fundación Juntos Se Puede pidió este martes a la Cancillería de Colombia la revisión urgente de todas las solicitudes de refugio presentadas por venezolanos luego del 28 de julio de 2024. La petición se presenta luego del atentado ocurrido en Bogotá contra los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez.

En el comunicado, dirigido a la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, la Fundación solicita al Gobierno de Gustavo Petro la adopción de medidas inmediatas para salvaguardar la vida y la integridad de quienes buscan refugio en el vecino país.

Por ello, exhortaron a la Cancillería revisar “con urgencia" las solicitudes de refugio posteriores a las elecciones presidenciales del 2024, para implementar una medida de protección especialmente dirigida a líderes sociales y defensores de derechos humanos venezolanos que enfrentan “amenazas y vulnerabilidad”.

Asimismo, piden la creación de medidas de protección para las organizaciones sociales y humanitarias que brindan acompañamiento e implementar una medida colectiva de protección para esta población en riesgo.

“Desde la sociedad venezolana en Colombia, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, y confiamos en que el Gobierno colombiano adoptará acciones inmediatas para salvaguardar la vida y la integridad de quienes han debido huir de su país en busca de refugio”, compartió.

Advertisement

Ataque a Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sicarios huyen tras atacar a los venezolanos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y Luis Peche Arteaga, politólogo, el lunes en el norte de Bogotá.

Las imágenes, que ya analizan las autoridades y fueron difundidas por medios colombianos, capturan los 12 segundos que duró la agresión en la carrera 19A con calle 134A, en el barrio Cedritos.

En la grabación se observa cómo un vehículo color beige se detiene frente a un edificio residencial. De él descienden dos hombres armados que, en cuestión de instantes, huyen corriendo y abordan nuevamente el automóvil para darse a la fuga.

Testigos del sector relataron a las autoridades que se escucharon entre 15 y 20 detonaciones durante el ataque. "Fue algo rápido, violento, que duró menos de medio minuto, pero que dejó a los dos venezolanos heridos", declaró un vecino del sector bajo reserva de su identidad.

El coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén, confirmó a Noticias Caracol que el vehículo utilizado en el ataque fue localizado horas después en la localidad de Suba. "Dentro de este vehículo fueron halladas las dos pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos", señaló el oficial.

Advertisement

La investigación estableció que el automóvil había salido del mismo edificio frente al cual ocurrió el atentado minutos antes de los hechos, lo que sugiere que los atacantes habrían estado vigilando a las víctimas.

Detalles sobre el atentado

Los dos activistas fueron interceptados cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Reina Sofía, donde permanecen fuera de peligro. Velásquez, quien recibió impactos de bala en el abdomen, fue sometido a una cirugía, mientras que Peche presenta heridas en las extremidades inferiores.

El activista Ángel Subero Vásquez señaló este martes que Yendri Velásquez "salió bien de su segunda cirugía" y Peche Arteaga pasó la noche "sin complicaciones, aunque amaneció con dolor y requiere intervención quirúrgica para atender sus lesiones".

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, anunciando que la Unidad Nacional de Protección ampliará los esquemas de seguridad para activistas de derechos humanos extranjeros en Colombia. "Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida", afirmó el mandatario.

La Defensoría del Pueblo había recibido previamente a Velásquez para acompañar su trámite de protección internacional, luego de que el activista huyera de Venezuela por "persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos".

Advertisement