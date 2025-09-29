PIVCA lanzó la primera serie de obligaciones al portador por 3 millones de dólares

Caracas / Foto: Archivo.- La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) anunció este lunes la colocación primaria de la primera serie de obligaciones al portador en el mercado de capitales de la empresa Promotora de Inversiones y Valores, C.A. (PIVCA), por un monto de USD 3.000.000, dentro de un programa autorizado que puede alcanzar hasta los ocho millones de dólares.

La emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores mediante la Providencia No. 128 de fecha 24 de septiembre de 2025, tras la aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PIVCA celebrada el 18 de julio de 2025 y la Junta Directiva en sesión del 21 de julio de 2025.

La autorización tiene una vigencia de tres años y medio, con un plazo mínimo de un año desde la colocación.

La primera serie está representada por un macrotítulo conformado por 3.000.000 de fracciones de títulos, cada una con un valor nominal de un dólar estadounidense (USD 1,00), determinado en esa moneda.

La colocación inició este 29 de septiembre y vencerá el 29 de marzo de 2029, con un plazo total de 1.260 días. Los títulos devengarán intereses anuales del 12%, pagaderos mensualmente, y el capital se cancelará al vencimiento.

PIVCA advirtió que las inversiones en este tipo de instrumentos están sujetas a las fluctuaciones del mercado, por lo que no se garantiza rendimiento futuro.

La emisión fue calificada por Valora, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., con categoría A, subcategoría A2, y estará sujeta a revisión semestral según las normas vigentes.

Finalmente, la serie podrá ser inscrita en cualquier momento en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, en la Bolsa de Valores de Caracas y/o en la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, permitiendo su negociación en el mercado secundario.

Este tipo de título financiero, conocido como obligación al portador, se emite en el mercado de capitales y representa una deuda a favor del tenedor del título, es decir, quien posee físicamente o registra el título tiene derecho a recibir los pagos de intereses y el capital al vencimiento, sin necesidad de estar registrado nominalmente en el emisor.

Las obligaciones al portador son instrumentos líquidos y fácilmente transferibles, lo que facilita su negociación en los mercados bursátiles.

Sobre PIVCA

Según información disponible en su página web, PIVCA es una empresa dedicada a la captación de recursos para su inversión en diversos sectores de la economía venezolana.

Desde su constitución en 2021, participa activamente en el mercado de valores, tanto en renta variable, donde sus acciones (PIV.A y PIV.B) cotizan diariamente, como en renta fija, "consolidándose como la empresa emisora con mayor monto en circulación de deuda privada".

La compañía afirma que su objetivo es dinamizar el mercado inmobiliario mediante la adquisición, remodelación y comercialización de inmuebles, ofreciendo financiamiento accesible. Asimismo, proporciona financiamiento estratégico para concesionarios y clientes, apoyando la industria automotriz con el objetivo de fomentar un crecimiento sostenible y la generación de empleo.

PIVCA también se enfoca en la optimización de inventarios, priorizando sectores clave como el agroindustrial y el de salud, con el fin de garantizar estabilidad operativa y crecimiento empresarial. Además, sostiene que "fortalece el sector financiero facilitando inversión y acceso a capital mediante la estructuración de instrumentos financieros diversificados, promoviendo el desarrollo de la pequeña y mediana industria".







