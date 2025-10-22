Planeaba huir del país: detenido joven en el Zulia por asesinar una señora de 70 años en su vivienda

Caracas/Foto: Cortesía.- Las autoridades del estado Zulia detuvieron a un joven de 21 años identificado como Glenyerber Rodolfo Castellanos Barreto, quien estaba solicitado por homicidio intencional por el asesinato de una señora de 70 años cometido en julio pasado en el estado Trujillo, cuando irrumpió en la vivienda de la víctima junto a otra persona y le dispararon.

Lea también: Vecinos hallaron el cuerpo mutilado de un adulto mayor en Aragua

Según el medio Contraste, el arresto se dio en la avenida Bolívar, sector El Tropezón, en la parroquia Rafael Urdaneta, en horas de la noche.

Todo ocurrió en medio de un operativo de patrullaje, cuando funcionarios de la PNB avistaron a Castellanos y le dieron la voz de alto. Los efectivos no encontraron nada sospechoso durante la revisión corporal; sin embargo, cuando se verificaron sus datos en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), se comprobó que tenía una solicitud activa emitida por el Juzgado Segundo de Control del estado Trujillo.

La investigación reveló que está involucrado con el crimen de Carmen Mirella Villa, ocurrido en julio de este año.

El caso se notificó a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público, liderada por el fiscal Danilo González. Este ordenó continuar con las diligencias pertinentes.

Advertisement

Las fuentes policiales señalaron que el joven tenía planes de huir a Colombia en los próximos días.

El asesinato de la señora Villa ocurrió dentro de su vivienda en el sector Río Arriba, parroquia Monseñor Carrillo. Según la descripción de los hechos, dos jóvenes penetraron en la vivienda con la intención de vengar una disputa con el nieto de la hoy fallecida. Ya dentro de la propiedad, sometieron a la septuagenaria y le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte, para después huir en una moto.







