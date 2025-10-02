Sucesos
Planeó agresión contra su madre, pero terminó en femicidio: detenida adolescente en Apure
Los cuatro involucrados fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público para los procedimientos judiciales
Caracas/Foto: Archivo.- La delegación municipal Achaguas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo en Apure a una adolescente de 16 años señalada como la presunta autora intelectual del femicidio de su madre, Diana Carolina Vargas Márquez, de 39 años de edad.
De acuerdo con el director de la policía científica, Douglas Rico, el crimen ocurrió en el sector Vista Alegre, en la parroquia Bruzual, municipio Muñoz, del estado Apure.
Además de la joven, los agentes aprehendieron a los autores materiales del hecho, identificados como Yecson Joel Tabares Contreras (28), alias "El Jeison"; Manuel Jesús Veliz Carvajal (23), alias "El Manuel"; y Nelvis Rafael Corona Contreras (25).
La investigación inició luego del hallazgo del cuerpo de la víctima por parte de su suegra, quien dio aviso a las autoridades policiales. La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, fractura de hioides y estrangulación a mano.
Tras las investigaciones, las autoridades lograron establecer que la adolescente fue la responsable de planificar el asesinato de Vargas. El móvil del crimen se vincula a que la víctima supuestamente coaccionaba a su hija para que se dedicara a la prostitución, lo cual impulsó a la joven a planear el crimen.
Con el objetivo de detener la situación, la joven contactó a los detenidos para que estos sujetos golpearan a su madre; sin embargo, alias "El Culebra" estranguló a la víctima hasta causarle la muerte.
Se conoció que la joven tuvo intimidad con los implicados a cambio del favor.
Los cuatro involucrados fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.
