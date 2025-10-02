País
Plataforma Unitaria está indignada por lanzamientos de fuegos artificiales desde El Helicoide
Usuarios en redes sociales captaron el espectáculo de fuegos artificiales con el que el Gobierno de Maduro dio inicio a la temporada navideña en Venezuela desde El Helicoide
Caracas / Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expresó este jueves su rechazo frente al acto de lanzar fuegos artificiales desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, en el marco de las celebraciones navideñas.
En un comunicado, el bloque opositor calificó el hecho como “perverso e inhumano”, afirmando que El Helicoide "no es un símbolo de celebración, sino un centro conocido por detenciones ilegales y torturas".
La organización destacó que cientos de presos políticos en Venezuela "son víctimas de tratos crueles y de la violación sistemática de los Derechos Humanos".
La Plataforma Unitaria instó a la comunidad internacional a "no normalizar este tipo de actos en un lugar marcado por la represión y las violaciones a los derechos fundamentales".
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales. "¿Se imaginan? Brillos en el cielo mientras, debajo, hombres y mujeres son humillados, torturados y alejados de sus familias", cuestionó.
La organización defensora de derechos humanos añadió que "no hay Navidad posible en medio del dolor". "No hay luces que tapen la oscuridad de un gobierno que encarcela, persigue y tortura".
El acto se produce en el contexto del anuncio hecho hace tres semanas por el presidente Nicolás Maduro, quien en su programa "Con Maduro +" decretó que a partir del 1 de octubre arrancaría la temporada navideña en Venezuela, como ya se ha hecho en los últimos años.
El mandatario justificó la medida como "la forma de defender la felicidad" de los venezolanos.
El 1 de octubre, Maduro dijo en su cuenta de Telegram que la celebración "se hizo sentir de oeste y de norte a sur". Añadió que en las instituciones y espacios renovados "se percibe cómo la espiritualidad y la concordia se abren paso", describiendo a Venezuela como "un país que respira vida, paz y felicidad".
Sobre El Helicoide
El Helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y funciona como uno de los centros de detención más notorios de América.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano han denunciado exhaustivamente "torturas sistemáticas, tratos crueles y violaciones de derechos humanos" que presuntamente sufren los detenidos, en su mayoría "presos políticos".
Originalmente concebido en los años 50 como un innovador centro comercial, el edificio de forma espiral nunca cumplió su función inicial. Tras décadas de abandono, fue ocupado por cuerpos de inteligencia del Estado.
