Plataforma Unitaria pide a EE. UU. revertir decisión de la Corte Suprema y mantener el TPS para los venezolanos

Caracas/Foto: Archivo.- La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela le solicitó este viernes al Gobierno de los Estados Unidos revisar su política migratoria, tras la reciente decisión de la Corte Suprema de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 300.000 venezolanos.

La oposición destacó que la reciente medida judicial pone en riesgo el estatus legal de los connacionales, quienes -puntualizan- se vieron “forzados” a emigrar a Estados Unidos debido a la “crisis humanitaria” que atraviesa Venezuela.

Desde la coalición opositora, se hizo un llamado directo al gobierno estadounidense para que actúe en "tiempo perentorio" y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría.

La Plataforma Unitaria subrayó que los venezolanos afectados son "hombres y mujeres honestos y trabajadores" que han establecido su hogar en Estados Unidos y que, con su esfuerzo y formación, "contribuyen al desarrollo de esa nación."

“Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de los Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo de esa nación”, se lee en la publicación.

Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump retirar protecciones migratorias

La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó este viernes una orden de emergencia que permite al Gobierno del presidente Donald Trump suspender las protecciones temporales de deportación concedidas a cerca de 300.000 migrantes venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

De acuerdo con Univisión, la mayoría de la Corte dictaminó que el Gobierno puede proceder con la terminación de este alivio humanitario. Esta es la segunda vez que el Alto Tribunal interviene en casos relacionados con el fin del TPS para ciudadanos venezolanos.

La decisión judicial deja sin efecto un fallo previo del juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, que determinó que la administración actuó “incorrectamente” al finalizar el TPS, lo que generó que la administración solicitara a la Corte el permiso para retirar las protecciones, las cuales fueron renovadas por Biden en 2023.