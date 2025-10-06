País
Playas de Lechería permanecerán cerradas 24 horas más por mar de fondo
Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja en Anzoátegui, detalló que las playas afectadas incluyen Santa Rosa, Playa Caleta, Playa Mansa, Playa Cangrejo y Playa Lido
Caracas / Foto: @manuelferreiraG.- Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja en Anzoátegui, informó este lunes que las playas de Lechería permanecerán cerradas por 24 horas adicionales debido al mar de fondo que afecta la región.
Lea también: Cabello se reunió con autoridades policiales para "fortalecer estrategias de seguridad"
En un video compartido en su cuenta de Instagram, Ferreira destacó que un equipo de Protección Civil está supervisando constantemente las condiciones del oleaje y la velocidad del viento.
“El día de ayer registramos olas de hasta 2 metros y hoy alcanzamos aproximadamente 1,5 metros de altura”, explicó el alcalde, señalando que las playas no representan condiciones seguras para el uso recreativo ni para deportes acuáticos, especialmente el surf.
Ferreira detalló que las playas afectadas incluyen Santa Rosa, Playa Caleta, Playa Mansa, Playa Cangrejo y Playa Lido. Indicó que hasta el momento no se han reportado daños a personas ni afectaciones graves a la infraestructura, salvo acumulación de arena en calles y drenajes, que serán limpiados una vez que cese el mar de fondo.
El alcalde recordó que este tipo de fenómenos ambientales se presentan de una a tres veces al año y que la alcaldía está preparada para atenderlos. Hizo un llamado a la prudencia de los vecinos y a acatar las normas preventivas emitidas por las autoridades locales.
“Seguiremos informando sobre la evolución del mar de fondo y las labores que se realizan para minimizar su impacto”, agregó.
El domingo 5 de octubre, Ferreira ya había advertido sobre los intensos oleajes que afectaban las costas de Lechería y ordenó el cierre preventivo de los balnearios, destacando la colaboración de Protección Civil Urbaneja, Policía Municipal y Seguridad Ciudadana en los desalojos y evaluaciones de riesgos.
