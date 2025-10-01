País
PNB desarticula red de trata de personas en Delta Amacuro y rescata a siete víctimas
Las víctimas fueron captadas bajo "falsas promesas" y se encontraban en tránsito sin la documentación
Caracas/Foto: Archivo.- La Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) logró desarticular una red de trata de personas este miércoles 1 de octubre, en una operación de patrullaje ejecutada en aguas de Delta Amacuro.
El procedimiento resultó en la captura de dos ciudadanos presuntamente implicados en el delito y en el rescate de siete víctimas, de acuerdo con un reporte publicado por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz en su cuenta de Instagram. Las siete personas rescatadas eran trasladadas de manera "engañosa" hacia Trinidad y Tobago.
Según la información suministrada, las víctimas fueron captadas bajo "falsas promesas" y se encontraban en tránsito sin la documentación requerida ni las garantías de seguridad.
"En una operación de patrullaje marítimo ejecutada por funcionarios de la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), se logró la captura de dos ciudadanos presuntamente vinculados a actividades de trata de personas. El operativo en aguas del estado Delta Amacuro permitió además el rescate de siete personas que eran trasladadas de forma engañosa hacia Trinidad", compartió.
Tras el operativo, las víctimas, quienes se encontraban en condiciones de "alta vulnerabilidad", fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, y posteriormente, trasladadas a un puerto seguro donde recibieron la debida asistencia médica y psicológica, garantizando así su atención integral.
"Este procedimiento forma parte de las acciones estratégicas que adelanta la Dirección de Policía de Espacios Acuáticos para combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales", culminó el Ministerio.
