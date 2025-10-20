Polémica: Gaby Spanic fue expulsada del reality 'A Fazenda 17' tras abofetear a una participante

Caracas/Foto: Archivo.- La actriz venezolana, Gaby Spanic, desató la polémica en el reality show 'A Fazenda 17' de Brasil, después de que el domingo cacheteara a una participante de nombre Tamires Assis, lo que le valió la expulsión del programa, pese a que se trató de un acto de protesta en defensa tanto de ella como de la persona que recibió el golpe.

El incidente se interpretó como una forma de manifestar contra la violencia constante entre los participantes de ese reality. Pocos minutos más tarde del incidente, la producción confirmó que cesó la participación de la criolla tras 34 días de confinamiento.

"Debido a lo que sucedió en la actividad hace un momento, tuvimos que expulsar a Gaby Spanic del juego", señaló en su cuenta de X Rodrigo Carelli, director de "A Fazenda".

En esa red social, el programa de realidad publicó que la venezolana "rompió una de las reglas del juego y, por lo tanto, fue expulsada".

El escándalo ocurrió cuando Spanic llamó a Tamires durante una dinámica. "Mucha gente se preguntará por qué elegí Tamires. Sé que llama mucho la atención, ¿y por qué llamé a Tamires aquí? En primer lugar, soy una mujer que vino de otro país y me han pasado muchas cosas. No hay forma de hablar de ella sin hablar de mí. Me han acosado por la forma en que hablo, fui agredido por un agresor… ¡Gracias, gente de Brasil, que no soporta más la violencia!", expresó, refiriéndose al exconcursante Fernando Sampaio, eliminado previamente.

"No soy una de esas personas que subestiman la inteligencia del público. Siempre estoy muy agradecido, porque el público es el que me da algo de comer. Desde niña he trabajado en televisión", añadió la venezolana, recalcando que repudia el maltrato hacia una mujer.

Momento de la cachetada

Tras su discurso, se volteó hacia Tamires y le pidió a la bailarina que la golpeara en la cara, pero esta se negó. Luego, Spanic cacheteó a Tamires y poco después anunció que se iba del programa.

"Me despido, porque ya no puedo quedarme aquí. ¡Me rindo, adiós! Que Dios los bendiga a todos", agregó. Al poco tiempo después, se confirmó su salida.

Horas más tarde, Tamires defendió la bofetada de Spanic, ya que no fue una agresión como tal, sino un "acto de protesta". Y es que la protagonista de La Usurpadora le reclamaba a Tamires que no se defendiera ante los malos tratos de los demás concursantes. Incluso, la modelo defendió su amistad con la venezolana y su objetivo de exponer las dinámicas tóxicas del show.







