Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio

Caracas/Foto: CTV.- La Policía Montada de Canadá aseguró que al menos siete cárteles de droga latinoamericanos están operando en el territorio, entre los que figura, presuntamente, el Tren de Aragua.

La información la dio a conocer Mathieu Bertrand, un alto oficial de la Policía Montada, encargado del crimen organizado, en una entrevista con la cadena canadiense CTV. Comentó que las organizaciones delictivas usan a Canadá para el tránsito de droga.

"Esos cárteles están utilizando Canadá como un punto de transbordo. Están muy involucrados en los delitos que impactan" al país, señaló. "Somos conscientes de que ellos [los cárteles] son una fuente de muchos de los bienes ilícitos que ingresan a Canadá", insistió.

Mencionó que, además del Tren de Aragua, figuran La Mara Salvatrucha, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Un documento de inteligencia de la Policía Montada de 2023 reveló que estas pandillas internacionales, incluidos los cárteles mexicanos, utilizan cada vez más los puertos canadienses como punto de transbordo para enviar metanfetamina a países como Nueva Zelanda y Australia.

"Estos grupos del crimen organizado… Estudian el mercado como nosotros… Saben que hay vulnerabilidades en ciertos países", dijo Bertrand.

Un kilo de metanfetaminas cuesta 500 dólares en Estados Unidos. Sin embargo, en Nueva Zelanda se vende por 300.000 dólares estadounidenses.

Por su parte, Tim Fitzgerald, comisionado adjunto de Operaciones Nacionales de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF), indicó que los envíos desde Canadá levantan menos sospechas en la frontera del país oceánico que desde países como México.

"Pero eso no significa que no estemos buscando", agregó.

En febrero pasado, el Gobierno de Canadá incluyó al Tren de Aragua y al resto de organizaciones criminales en su lista de grupos terroristas, poco después de que EE. UU. hiciera lo propio.