Policía de Londres abatió al hombre que apuñaló a varias personas “al azar”

Caracas/Foto portada: Reuters.- La Policía Metroplitana de Londres informó este domingo que mató al hombre que apuñaló a varias personas aparentemente “al azar”. La circunstancias están siendo evaluadas por la autoridades dela entidad; sin embargo, el hecho es considerado hasta el momento como un acto de terrorismo.

“Un hombre ha sido baleado por oficiales armados en Streatham. En esta etapa, se cree que varias personas han sido apuñaladas. Las circunstancias están siendo evaluadas; El incidente ha sido declarado como relacionado con el terrorismo”, informó la Policía Metropolitana de Londres a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

La Policía de Londres abatió a un hombre que apuñaló a varias personas durante la jornada de este domingo en Streatham, al sur de la ciudad. Hasta el momento se desconoce el número de heridos.

Por su parte, la BBC reportó que testigos dijeron haber escuchado tiros a eso de las 2: 00 de la tarde del domingo.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates











— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020