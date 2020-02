Policía detiene a una turista británica por usar bikini en las Maldivas

Caracas.- Una turista británica fue arrestada el pasado jueves por traer un bikini en la isla de Maafushi, Maldivas. Tres oficiales intentaron ponerle las esposas mientras que un cuarto agente la tapó con una toalla. “¡Me están atacando sexualmente!”, gritó la mujer.

Según la agencia de noticia Efe, el video difundido en las plataformas digitales, hizo que el el comisario del Servicio Policial de la isla se disculpara públicamente en un comunicado, Mohamed Hameed. “El incidente en Maafushi, en el que nuestros oficiales detuvieron a una turista parece que no fue bien manejado; pido disculpas a la turista y al público por esto”, expresó.

En el texto, el comisario recordó a los miles de turistas que visitan las islas que “deben tener en cuenta las sensibilidades locales cuando visitan las islas habitadas”. La mujer fue liberada ese mismo día sin cargos.

El código de vestimenta, descrito en el sitio web de la isla insta a los visitantes a vestirse “modestamente”, en especial “fuera de los centros turísticos”, como “signo de respeto hacia la comunidad”.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm











— (ℒ)❓🎈‏މުރުތައްދު މުޖޫ އަލް މަލްދީފީ (@mujunaeem) February 6, 2020