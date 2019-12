Pompeo: “Es hora de que Maduro vaya y allane el camino para elecciones libres”

Caracas/ Foto: AP. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, difundió este viernes un tuit en el que afirmó que Nicolás Maduro debe “abrir camino para elecciones libres y justas en el país“. A su vez, se refirió al tercer informe que se presentó la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que ratificó la continuación y profundización de los abusos del régimen.

“Es hora de que Maduro vaya y allane el camino para elecciones libres y justas en Venezuela”, expresó en su publicación. Además, aseguró que continúan las “violaciones graves, incluidas detenciones, torturas y ejecuciones por parte del régimen de Maduro“.

La alta Comisionada para los Derechos Humanos, actualizó este miércoles de forma oral el informe sobre Venezuela presentado el pasado septiembre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el texto se denunció una aguda crisis económica, violaciones a los derechos humanos, así como el abuso de poder y arbitrariedades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

En el informe presentado, se detalló la situación de los presos políticos, la crisis económica, de los servicios públicos básicos, la tasa de homicidios, la creación de grupos de exterminio, la violencia en el Arco Minero, los migrantes venezolanos, las restricciones a las libertades públicas y la pretensión de incorporar a la milicia en la Fuerza Armada Nacional.

The @UNHumanrights update on the #Venezuela #HumanRights report exposes continuing serious violations including detentions, torture, and executions by the former Maduro regime. It’s time for Maduro to go and pave the way for free and fair elections in Venezuela.











