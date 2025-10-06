Por descubrimiento en el sistema inmunológico: tres científicos se llevan el Premio Nobel de Medicina

Caracas/Foto: CNN.- Los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, dos estadounidenses y un japonés, respectivamente, se llevaron el Premio Nobel de Medicina 2025 por descubrir cómo el sistema inmunológico protege a los humanos de miles de microbios diferentes que intentan invadir los cuerpos.

El trío compartirá el premio "por sus descubrimientos fundamentales relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica". Así lo anunció el Comité Nobel este lunes en una ceremonia en Estocolmo, Suecia, según un comunicado.

Los investigadores pudieron identificar las "células T reguladoras". Estas funcionan como los guardias de seguridad del sistema inmunológico, evitando que las células inmunes ataquen el cuerpo humano.

"Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves", dijo Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

Sakaguchi, inmunólogo japonés, detectó una nueva clase de células T en 1995. De esa forma, demostró que el sistema inmunológico era más complejo de lo que se creía en aquel entonces.

Por su lado, Brunkow y Ramsdell, se basaron en el descubrimiento de Sakaguchi a principios de siglo. En ese momento, explicaron la razón por la que una cepa específica de ratones era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.

Los estadounidenses identificaron que los roedores presentaron una mutación en el gen, denominado Foxp3. Luego, demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de dicho gen causan IPEX, una dañina enfermedad autoinmune.

Para 2003, Sakaguchi vinculó sus hallazgos con su descubrimiento de la década de 1990. De esa forma, demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las "células T reguladoras".

El trabajo del trío de científicos lideró la investigación en el campo de la tolerancia periférica. Esto ha ayudado a desarrollar tratamientos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, explicó el Comité Nobel.

El premio consiste en una dotación en efectivo de 11 millones de coronas suecas, es decir, un millón de dólares.