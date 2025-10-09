¿Por qué el Saime pide actualizar los datos de las cédulas entre 21 y 32 millones?

Caracas / Foto: Archivo.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) continúa desarrollando su jornada nacional de verificación de datos para los venezolanos y naturalizados cuyos números de cédula se ubican entre los 21 y 32 millones, un operativo que se ha extendido desde junio de este año.

El periodista José Camacho Keller relató en su cuenta de X su experiencia al asistir a la sede del Saime en Las Mercedes durante una de estas jornadas sin cita previa. Según explicó, un funcionario del organismo le detalló los motivos y objetivos detrás de este proceso de actualización.

“Fui el sábado pasado a lo de la actualización de datos de la cédula en el Saime. Me tocaba, ya que mi cédula está entre los 20 y 30 millones. El proceso era sin cita… Me hicieron unas 10 preguntas sobre dónde vivo, teléfono, profesión, estatura, etc., y me tomaron las huellas”, relató el comunicador.

Camacho explicó que, al preguntar el motivo de este procedimiento, un funcionario le indicó que muchas cédulas emitidas en operativos móviles años atrás "no cuentan con respaldo completo en la base de datos del Saime".

“Básicamente solo tienen nuestro número de cédula, pero no nuestra información completa”, escribió.

Advertisement

"Posibles repercusiones"

El periodista añadió que el trabajador del Saime le comentó que las posibles "repercusiones de no actualizar los datos estarían relacionadas con incidentes en el exterior". “El Estado venezolano no va a poder ayudar eficientemente a la persona, al no tener su data. No debería haber problemas a lo interno. O al menos eso entendí”, escribió.

Además, informó que este sábado se llevará otro operativo nacional en todas las sedes del organismo de identificación, una información que coincide con los anuncios oficiales.

“Todas nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional estarán disponibles, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”, publicó el ente en sus redes sociales.

La jornada de verificación de datos del Saime comenzó oficialmente el 30 de junio de 2025 y se ha mantenido activa en sus 143 oficinas a nivel nacional.

Desde entonces, numerosos usuarios en redes sociales han manifestado dudas sobre las razones de este proceso, mientras que otros han expresado su decisión de no acudir a las sedes del organismo hasta conocer con mayor claridad sus implicaciones.

Advertisement