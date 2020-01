¿Por qué Shakira no se ha querido casar con Piqué?

Caracas / Foto portada: Crhoy.- La cantante, embajadora de buena voluntad de la Unicef, y empresaria colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripol, conocida en la palestra musical como Shakira, reveló el motivo por el que no se ha casado con su pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista español Gerard Piqué.

“El matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como su mujer, sino más bien como su novia. Es como si fuese una fruta prohibida: prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, confesó la cantante en una entrevista para el programa ’60 minutos’ de la cadena CBS.











Shakira, de 42 años de edad, también expresó que antes no era aficionada de fútbol y que cuando le mostraron a Piqué en una foto le pareció un hombre atractivo. A pesar de la diferencia de edad que existe entre ambos, la pareja está junta desde hace 10 años y tienen dos hijos en común, Milan y Sasha.











