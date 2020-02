Por qué y a qué viene un nuevo embajador de Rusia a Venezuela

Caracas.- “En Venezuela se tiene que imponer una solución”, dijo dos años atrás a la prensa española el nuevo embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Melik-Baghdasarov cuando aún era ministro consejero de ese país en España.

Luego, antes de las elecciones de 2018, volvió con su ponencia de diálogo y entendimiento en relación a Venezuela: “La oportunidad no se debe perder. El estado de ánimo en la sociedad se ha dividido durante mucho tiempo: algunas personas apoyan al gobierno bolivariano, otras se oponen. Pero el país pertenece a todos los venezolanos. Por lo tanto, se debe encontrar una solución a expensas de una fórmula de compromiso que los satisfaga a ambos ”.











Lo cierto es que el nombramiento de Sergey Melik -Baghdasarov se esperaba desde diciembre pasado, cuando el embajador saliente Vladimir Zaemsky se fue a su país sin pasaje de regreso.

Según fuentes confiables del medio ruso Kommersant – que traduce “Hombre de Negocios”-, el Congreso de los EE. UU. planeaba considerar nuevas sanciones contra Rusia a fines de marzo y principios de abril de este año, pero “ahora el proceso se acelerará significativamente… podemos hablar sobre los próximos 30 días” debido al envío a prisión de los seis estadounidenses, empleados de alto nivel de la compañía petrolera Citgo, quienes habían recibido la casa por cárcel y a raíz de la visita de Juan Guaidó a Washington, fueron enviados a prisión de nuevo.

De allí cabe inferir que este nuevo embajador de Rusia vendrá con la tarea específica de buscar minimizar las consecuencias de las nuevas presiones que se avecinan.











Según revelaron algunos parlamentarios estadounidenses, las nuevas sanciones no irían directamente contra la petrolera rusa Rosneft, sino que afectarían sus estructuras relacionadas como Petromonagas, Petromiranda, Petroperija, Boqueron y Petrovictoria, así como a “estructuras fuera de Venezuela, por ejemplo, Rosneft Oil Co PJSC en Panamá, donde trabajan muchos ex empleados de PDVSA, también podrían verse afectadas”, publicó “Hombre de Negocios.”

Igualmente sería sancionada la firma india de refinación Nayara Energy, que forma parte de un consorcio cuyo socio mayoritario es Rosneft y utiliza al gigante petrolero ruso como intermediario para adquirir el petróleo venezolano, pagando con combustible en lugar de efectivo. En los primeros nueve meses de 2019, la mitad de todo el petróleo venezolano exportado por valor de 1.5 mil millones de dólares fue comprado por Nayara.

“También se pueden imponer sanciones contra empresas no rusas (particularmente en India y China) que están involucradas en el transporte de petróleo venezolano. Las compañías incluidas en la lista negra pueden ser aquellas que apoyan indirectamente a la industria petrolera venezolana, por ejemplo, compañías navieras que cooperan con Rosneft, proveedores de productos químicos , así como bancos utilizados por Nicolas Maduro y sus asociados”, dijo la fuente.

Graduado en Asuntos Exteriores, con dominio perfecto del idioma español, el nuevo embajador se desempeñó como asesor enviado de la embajada en el Reino de España y desde 2016 ocupa el rango de Enviado Extraordinario y Plenipotenciario de segunda clase. En su primer acercamiento a Venezuela, formó parte de la comitiva que acompañó al Canciller ruso Sergei Lavrov durante su reciente gira latinoamericana, que incluyó viaje a Cuba, México y Venezuela. Su norte estará enfocado en mantener en pie los buenos negocios que tiene el gobierno de Putin en Caracas, aunque muchos ambicionan que quizás la movida de mata en la cancillería rusa sea el primer paso hacia una salida negociada a la crisis venezolana porque el amor y el interés se fueron al campo un día.

