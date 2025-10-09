Mundo
Por su "extraordinaria contribución": Milei dice que postulará a Trump al Premio Nobel de la Paz
El anuncio de Milei llega pocas horas después de que Trump confirmara que Israel y Hamás habían firmado la primera fase del plan de paz promovido por su gobierno
Caracas / Foto: EFE.- El presidente argentino Javier Milei anunció el miércoles que presentará formalmente la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su papel en el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.
Lea también: Operaciones de EE. UU. en el Caribe continuarán: resolución demócrata en el Senado fue derrotada
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Milei felicitó al mandatario estadounidense y calificó el pacto como un “acuerdo histórico” que marca un punto de inflexión en uno de los conflictos más prolongados de Oriente Medio.
“Felicitaciones al presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la fase uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio", dijo.
En este sentido, anunció que firmará la candidatura de Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su "extraordinaria contribución a la paz internacional".
El acuerdo de paz entre Israel y Hamás
"Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió.
El mensaje de Milei llega pocas horas después de que Trump confirmara en su red Truth Social, que Israel y Hamás habían firmado la primera fase del plan de paz promovido por su gobierno.
“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump.
“¡Todas las partes serán tratadas con justicia! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos. Agradecemos a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía que trabajaron con nosotros para hacer posible este histórico y sin precedentes acontecimiento. ¡Benditos sean los pacificadores!”, añadió.
Detalles del plan
El pacto, alcanzado tras tres días de negociaciones indirectas en Egipto, contempla la liberación de 20 rehenes israelíes que aún permanecen con vida y el inicio de una retirada gradual de las tropas israelíes de la mayor parte de Gaza. La medida fue recibida con júbilo en Israel y con esperanza cautelosa entre los palestinos, tras más de dos años de guerra.
Según el plan, Gaza quedará bajo supervisión de una fuerza internacional compuesta principalmente por países árabes y musulmanes, mientras Estados Unidos encabezará un ambicioso programa de reconstrucción financiado por aportes internacionales.
El acuerdo es visto como el avance más significativo desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel que dejó más de 1.200 muertos y 251 rehenes. Desde entonces, la guerra ha causado más de 67.000 muertos palestinos y 170.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.
Javier Milei, uno de los principales aliados ideológicos de Donald Trump en América Latina, ha elogiado reiteradamente al presidente estadounidense, a quien considera “uno de los líderes más importantes del mundo libre”. En marzo pasado, Milei ya había calificado a Trump como “un faro de la libertad occidental” y en agosto ambos sostuvieron un encuentro privado en Washington.
