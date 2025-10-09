Por su obra de "terror apocalíptico": escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura

Caracas/Foto: Getty Images.- El escritor y novelista húngaro, László Krasznahorkai, ganó el Premio Nobel de Literatura 2025, gracias a su obra en el "terror apocalíptico" y sus novelas oscuras que buscan estudiar la realidad "hasta la locura".

El Comité del Nobel elogió a Krasznahorkai "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte". Además, señaló que la distinción reconocía una obra "caracterizada por el absurdismo y el exceso grotesco", que se ha hecho con diversos elogios.

"László Krasznahorkai es un gran escritor épico en la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y que se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco", precisó el Comité en un comunicado.

"Pero hay más cuerdas en su arco, y también mira a Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado", agregó.

El escritor nació en Gyula, Hungría, en 1954. Asimismo, dice que creció "en una situación y en un país donde una persona maldita con una sensibilidad estética y moral aumentada como yo simplemente no puede sobrevivir".

El húngaro ambienta sus novelas en pueblos y ciudades remotas de Europa central, partiendo desde Hungría a Alemania, para después migrar al extremo oriental. Allí, los viajes a China y Japón dejaron impresiones marcadas en Krasznahorkai.

Incluso, algunas de sus obras han sido llevadas al cine, de la mano del cineasta húngaro, Bela Tarr. Una de ellas es "Tango Satánico", con siete horas de duración; y también "Las armonías de Werckmeister".

"Cuando leí 'Tango Satánico', supe inmediatamente que debía hacer una película basada en ella", precisó Tarr a Reuters por llamada. "Estoy muy contento… es difícil decir nada ahora mismo", acotó.

El premio es de 11 millones de coronas suecas, es decir, un millón de dólares.







