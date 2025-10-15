Vitrina
Por todo lo alto: Filarmónica de Los Ángeles festejó el legado de Gustavo Dudamel
El evento, denominado 'Gustavo's fiesta', contó con la presencia de diversas celebridades, entre las que figuró Chris Martin
Caracas/Foto: LAPhil.- La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles festejó el martes los 17 años de legado del director venezolano, Gustavo Dudamel, quien pronto culminara su etapa allí para unirse a la Filarmónica de Nueva York, y lo hizo con una fiesta por todo lo alto en el Walt Disney Concert Hall.
En sus historias de Instagram, la Filarmónica compartió los pormenores de la celebración con la que honró la entrega del larense, quien esta temporada dice adiós.
El evento, denominado 'Gustavo's fiesta', arrancó con "El sombrero de tres picos" de Falla. Además, contó con una selección de la Sinfonía "Nuevo Mundo" de Antonín Dvořák, con músicos de la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA) y la Séptima Sinfonía de Beethoven.
Gustavo Dudamel poses on the red carpet at the opening night of his final season conducting the L.A. Philharmonic before moving on to the N.Y. Philharmonic next year. pic.twitter.com/Y5gXg895vo— Variety (@Variety) October 15, 2025
La celebración del martes formó parte del homenaje 'Gracias Gustavo', que marca su despedida de la prestigiosa orquesta de Los Ángeles.
"Gustavo's Fiesta" recaudó más de 5 millones de dólares para la Filarmónica de Los Ángeles y sus iniciativas educativas y comunitarias, incluida YOLA.
Gustavo Dudamel poses with LL Cool J at the opening night of his final season conducting the L.A. Philharmonic. pic.twitter.com/bECsZuLzzI— Variety (@Variety) October 15, 2025
Según una nota de prensa de la Filarmónica de Los Ángeles, la gala contó con la presencia de celebridades y personalidades destacadas como Alejandro Iñárritu y María Eladia Hagerman, Beck, Chris Martin, Drew Scott, Helen Hunt, LL Cool J, Supriya Ganesh y Oscar Dudamel.
Sin embargo, las actividades del venezolano con LAPhil todavía no acaban. Gustavo Dudamel dirigirá a la Filarmónica de Los Ángeles en una gira de diez días por tres países asiáticos, con regreso a Seúl, Tokio y Taipéi, del 21 al 30 de octubre.
Luego, en febrero, volverá al Walt Disney Concert Hall para estrenar Humboldt's Nature, un encargo de la Filarmónica de Los Ángeles al compositor Ricardo Lorenz, y posteriormente cumplirá con otros eventos.
¿Cuándo se une a la Filarmónica de Nueva York?
Gustavo Dudamel se unirá a la Filarmónica de Nueva York al término de la temporada 2026, por lo que se convertirá en el 27º director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, un cargo que ocupará durante 5 años.
Fue en febrero de 2023 cuando se anunció que tomaría las riendas de esta prestigiosa casa.
"Hoy me honra ser nombrado como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York (...) Estoy agradecido a mi querida familia de la Filarmónica de Los Ángeles y la YOLA por ayudarme a aprender y a crecer a través de innumerables desafíos y triunfos; a mi maestro (José Antonio) Abreu y a los niños, jóvenes y maestros de Venezuela que han estado conmigo desde el comienzo", dijo Dudamel el 7 de febrero de 2023.
La decisión del fichaje llega auspiciada por Deborah Borda, presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Nueva York, después de trabajar con Dudamel cuando ella dirigía la Filarmónica de Los Ángeles y el venezolano tan solo tenía 26 años.
Asimismo, sustituirá al violinista holandés Jaap van Zweden, quien ostenta el cargo de director musical de la Filarmónica de Nueva York desde 2018 y prolongará su mandato hasta 2026.
