Por un año: estudiantes de Venezuela y del resto de Latinoamérica accederán gratis al plan pro de Gemini
Para esto, deberán cumplir con una serie de requisitos expuestos por Google
Caracas/Foto: Reuters.- Google anunció una excelente noticia para los estudiantes universitarios de América Latina, ya que, por un año, podrán acceder de forma gratuita al plan pro de Gemini, su modelo de inteligencia artificial (IA), oferta que incluye a Venezuela.
"Obtén una cantidad ilimitada de chats, carga de imágenes y generación de cuestionarios con un acceso más amplio a nuestro modelo 2.5 Pro, Deep Research y resúmenes de audio, además de 2 TB de almacenamiento. Solo para estudiantes", explicó en su web el gigante tecnológico, que señaló que la oferta vence el 9 de diciembre de 2025.
La oferta le brinda a los usuarios los beneficios de la suscripción sin cargo durante el período promocional de 12 meses, a partir del día en que la canjee.
Los requisitos
Además, para poder acceder a Gemini Pro, los usuarios deberán cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos es ser mayor de edad.
En específico, el plan se extenderá más de América Latina. Por esa razón, para poder aprovecharlo, también será indispensable ser residente en alguno de los siguientes países: Argentina, Australia, Austria, Bangladés, Bélgica, Birmania, Bolivia, Bulgaria, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Hungría, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Malasia, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Türkiye, Ucrania, Venezuela, Vietnam o Zimbabue.
Otro paso a cumplir es la verificación correcta de su estado de estudiante a través de SheerID cuando se le solicite. También tener una cuenta de Google personal, una de Google Payments con una forma de pago válida cuando se le solicite y suscribirse a Google AI Pro a través de Google Play Store.
"Esta oferta solo está disponible para los usuarios que cumplan con los requisitos y que no tengan actualmente una suscripción activa a Google One y para los miembros existentes de Google One que no estén suscritos a un plan de nivel superior al que se ofrece", aclaró Google.
¿Quiénes no califican?
Además, dejo claro que una persona no calificará si hacer compras en nombre de una empresa o tiene una suscripción a un paquete de Pixel con descuento, una suscripción activa a Google One a través del uso compartido con la familia o un tercero o afiliado (como Google Fi), o una Cuenta de Google supervisada.
"El día que finalice el período de la oferta, excepto en los casos en los que se requiera consentimiento según las leyes aplicables, se cobrará automáticamente a su forma de pago el precio estándar mensual de la suscripción a Google One correspondiente a su país, hasta que la cancele", puntualizó.
