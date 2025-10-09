Por un reto viral de TikTok: joven hirió con un cuchillo a tres personas en colegio de Táchira

Caracas/Foto: Archivo.- Un joven estudiante de segundo año hirió la mañana del miércoles a tres personas con un cuchillo en el colegio Virgen del Valle, situado en el sector Arjona del municipio Cárdenas, como parte de un reto viral de TikTok.

Según La Prensa de Táchira, el alumno ingresó al plantel a las 7:00 am. Luego, se dirigió al baño, se cambió el uniforme por ropa casual y usó una máscara. Acto seguido, atacó a una trabajadora del cafetín, a su hija y a un profesor que estaba en el sitio.

Testigos aseguraron que otro estudiante transmitió el hecho en vivo en TikTok.

Dicho reto se habría originado en México e instruía al menor de edad a herir a la primera mujer en su camino. De acuerdo con los testigos, cuando las autoridades lo retuvieron, comenzó a gritar: "No cumplí el reto".

Cuerpos de emergencia atendieron inmediatamente a las víctimas. En paralelo, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Colegio Virgen del Valle, por su lado, dijo haber actuado con rapidez para controlar la situación. Además, hizo un llamado urgente a padres y representantes para ejercer una supervisión constante sobre el uso de tecnologías por parte de los jóvenes.