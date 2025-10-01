Mundo
Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Maduro: "Queremos que sea llevado ante la justicia"
El mandatario estadounidense indicó que los operativos previos contra embarcaciones de narcotráfico han tenido un "efecto disuasorio"
Caracas/Foto: Archivo.- El portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott calificó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como un "fugitivo" de la justicia estadounidense y aseguró que están trabajando para llevarlo ante una corte de ese país.
De acuerdo a NTN24, Pigott declaró que la administración de Donald Trump estará "vigilando" a los cárteles que envíen drogas por mar o tierra hasta su territorio, puntualizando en las acciones en el mar Caribe como base de las operaciones antinarcóticas.
“Maduro no es el líder legítimo de Venezuela; es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses. Queremos que sea llevado ante la justicia. Estados Unidos está llevando a cabo una operación específica contra los cárteles de la droga”, comentó.
La declaración del Departamento de Estado se produce luego de que el presidente Trump se refiriera a la campaña militar en curso, advirtiendo que la persecución de los cárteles de la droga "provenientes de Venezuela" también se intensificará "por tierra".
"Desde que lo hicimos no ha entrado absolutamente ninguna droga en nuestro país por vía marítima, porque fue letal", en referencia a los ataques a las "narcolanchas" desde inicios de septiembre.
La operación militar en el Caribe se mantiene como una acción estratégica de Estados Unidos para "combatir el tráfico ilícito de narcóticos y reforzar la seguridad regional", según han comentado las autoridades de esa nación en diferentes ocasiones.
