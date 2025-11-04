Portugal intercepta un "narcosubmarino" con más de una tonelada y media de cocaína

Caracas / Foto: Policia Judicial de Portugal.- La Policía Judicial y la Armada de Portugal interceptaron la noche del lunes en aguas del Atlántico un semisumergible que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína, en el marco de la “Operación El Dorado”, un amplio operativo internacional contra el narcotráfico.

Según informaron las autoridades portuguesas, la embarcación era utilizada por una organización criminal transnacional y tenía como destino la Península Ibérica. A bordo viajaban cuatro tripulantes, quienes fueron detenidos junto a la carga ilícita.

En el operativo participaron, además de las fuerzas portuguesas, la Marina y la Fuerza Aérea de Portugal, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, también estadounidense.

La investigación, dirigida por la Unidad Nacional de Lucha contra el Tráfico de Drogas de la Policía Judicial, continúa abierta en coordinación con autoridades de otros países. Su origen se remonta a información compartida por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas-Narcóticos (MAOC-N), con sede en Lisboa.

Las autoridades portuguesas ofrecerán más detalles sobre la operación en una rueda de prensa prevista para este martes.

La llamada Operación “El Dorado” se suma a un aumento global de los operativos marítimos contra el narcotráfico, en un momento en que Estados Unidos intensifica su ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico.

En las últimas semanas, el Comando Sur y la Guardia Costera han llevado a cabo interdicciones récord y ataques letales contra supuestos narco-barcos, con más de 60 personas muertas en operaciones iniciadas en septiembre.







