“Prepárense”: se intensifica la amenaza de cierre del Gobierno en EE. UU.

Caracas / Foto: Archivo.- A solo horas de que se agoten los fondos federales de Estados Unidos, las negociaciones entre republicanos y demócratas siguen estancadas.

El presidente Donald Trump y los líderes republicanos en el Congreso sostienen que solo hay una forma de evitar la paralización: que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ceda en sus exigencias.

Los republicanos necesitan votos demócratas para aprobar cualquier medida de financiación, pero ninguna de las partes parece dispuesta a negociar. El lunes, Schumer y el presidente de la Cámara, Hakeem Jeffries, acudieron a la Casa Blanca para una reunión de último intento con Trump.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró en una entrevista con CNN que Trump pretende convencer a los demócratas de aceptar el plan republicano, que excluye subsidios vinculados a Obamacare. “Chuck Schumer volvió con una larga lista de demandas partidistas que no encajan en este proceso, y va a intentar cerrar el Gobierno”, dijo Johnson.

El líder republicano en el Senado, John Thune, también responsabilizó a los demócratas: “Todo depende de ellos”. En respuesta, Jeffries afirmó en ABC que su posición es “muy clara: cancelar los recortes, bajar los costos y salvar la atención médica”.

Advertisement

Última oportunidad

Los demócratas condicionan su apoyo a que se incluyan miles de millones de dólares en subsidios para Obamacare, lo que ha mantenido el choque frontal con los republicanos. “Estamos firmes en nuestra determinación de evitar un cierre del Gobierno y abordar la crisis de atención médica republicana”, señalaron Schumer y Jeffries en un comunicado conjunto.

El Senado tendrá la última oportunidad de aprobar un plan de financiación antes del 1 de octubre, pero los líderes demócratas anticipan que sus miembros se mantendrán unidos en el rechazo.

Los republicanos, por su parte, sostienen que los subsidios sanitarios pueden discutirse más adelante, pues no expiran hasta final de año. Aun así, Trump y su bancada insisten en un proyecto “limpio”, sin concesiones adicionales.

El enfrentamiento se ha agravado en los últimos meses, con los demócratas denunciando recortes a Medicaid, despliegues militares en ciudades gobernadas por su partido y el uso del Departamento de Justicia contra opositores políticos. Desde su posición, advierten que no aceptarán un acuerdo sin cambios sustanciales.

Ambos bandos se preparan para la batalla política sobre quién será culpado por la crisis. Mientras los republicanos consideran que tienen ventaja en el mensaje de “mantener el Gobierno abierto”, asesores demócratas advierten que el país podría enfrentar “un cierre largo y de alto riesgo, diferente a todo lo que hayamos visto antes”.

Advertisement

En la Casa Blanca, Trump ha endurecido su discurso, acusando a los demócratas de querer financiar la atención médica de inmigrantes indocumentados y relajar restricciones en la frontera, afirmaciones que no han sido parte de las demandas oficiales.

Con el tiempo en contra, el Capitolio se atrinchera. Si no hay acuerdo antes de la medianoche de este martes, el Gobierno federal entrará en cierre con consecuencias económicas y políticas que, según ambas partes, serán atribuidas al adversario.







