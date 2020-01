Presentador español rechazó dinero que le ofreció Maduro para que lo entrevistara

Caracas/ Foto: Cadena Ser. Nicolás Maduro le ofreció dinero al presentador de televisión Bertín Osborne para asistir al programa “Mi casa es la tuya” transmitido a través Telecinco, “con el objetivo de dar una buena imagen en España”; sin embargo, el comunicador rechazó la propuesta a pesar de que aseguró que la misma era “desorbitada”.

Trascendió que Maduro estaría obsesionado por mejorar su imagen pública en España, y por ello, tiene tiempo realizando maniobras para aparecer públicamente en la televisión de ese país. Unos meses más tarde, Maduro fue entrevistado en “Salvados”, un programa que para aquel entonces presentaba el periodista Jordi Évole en “La Sexta”. Pero él no consiguió su objetivo. Maduro busca impacto mediático a través de programas distendidos, con tono humorístico.

El interlocutor venezolano que intentó coordinar la entrevista con Osborne le expresó que Maduro quería que la entrevista fuese efectuada en “La Casona”, la residencia privada que tiene en el Palacio de Miraflores, reseñó ok diario.

“Yo no me voy a vender, mis principios son mis principios y no estoy dispuesto a entregarlos. Y menos, en un juego con dinero de por medio”, dijo Osborne tras la propuesta que le habían realizado.