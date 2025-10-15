Mundo
Petro no asistirá a la Cumbre de las Américas y acusa a EE. UU. de “agresión” en el Caribe
A través de su cuenta en X el mandatario colombiano canceló su asistencia a la próxima cumbre y detalló los avances concretados con la consolidación de la Celac como bloque negociador.
Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana ante la "falta de respuesta" de Estados Unidos a sus propuestas de integración regional.
En su cuenta en X, el mandatario colombiano denunció una "agresión en el Caribe" y detalló algunos avances concretados en materia de política exterior con la consolidación de la CELAC como bloque negociador.
Petro destacó la existencia de acuerdos estratégicos con potencias y bloques ajenos a Washington.
Con China, estableció una alianza en desarrollo para trabajar en energías limpias, conocimiento y la regulación de la inteligencia artificial con soberanía pública global. Mientras que con Europa, propondrá una "fuerte alianza" de similar enfoque.
El mandatario destacó que los resultados de estos acuerdos diplomáticos buscan expandir el alcance de la CELAC hacia otros continentes, con reuniones propuestas con la Unión Africana, Medio Oriente e India para consolidar el camino de América Latina hacia relaciones mundiales sin subordinacion.
“América Latina debe integrarse a su interior con proyectos concretos: propuse la energía eléctrica limpia, México propuso la producción de medicinas y Brasil y nosotros avanzamos en la integración amazónica y vincularnos con todo el mundo sin excepciones y sin subordinaciones”
El pasado martes 30 de septiembre, República Dominicana informó su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en Punta Cana.
A través de un comunicado la cancillería dominicana señaló que la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela “responde a una decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”.
En respuesta a esta decisión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, canceló su asistencia a la Cumbre de las Américas y expresó su desacuerdo ante la ausencia de los tres países.
“En lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo con que se excluya ningún país; además, en la circunstancia actual. Hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia (inundaciones por intensas lluvias en el centro del país que dejaron hasta ahora 64 muertos)", dijo durante una conferencia.
