Caracas/ Foto: unilad.co.uk. El doctor chino Li Wenliang, de 34 años de edad, quien intentó advertir sobre la aparición del coronavirus se encuentra en condición crítica en la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia, según informó una organización estatal china de medios de comunicación.

“Li Wenliang se encuentra actualmente en estado crítico. Según los informes, su corazón dejó de latir alrededor de las 21:30. Luego recibió tratamiento con ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea)”, informó el medio de comunicación Global Times a través de un tuit.

Wenliang envió el pasado 30 de diciembre un mensaje a través de un grupo de chat a sus colegas advirtiéndoles sobre el brote del nuevo coronavirus y que debían usar ropa especial para evitar el contagio. Sus mensajes de advertencia se volvieron virales y seguidamente la Oficina de Seguridad Pública lo visitaron y le hicieron firmar una carta donde lo acusaban de hacer comentarios falsos perturbaban el orden social.

Porsteriormente, el 10 de enero, comenzó a toser y tener fiebre por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital, donde fue diagnosticado con el coronavirus. En total, los infectados en China ya suman casi 25.000 y cerca de 500 muertos.

