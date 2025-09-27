Vitrina
Príncipe William dice que el 2024 fue el año "más difícil de su vida"
El príncipe William reflexionó sobre los retos personales que enfrentó, incluyendo los diagnósticos de cáncer de su esposa, Catalina, princesa de Gales, y de su padre, el rey Carlos III
Caracas / Foto: Archivo.- El príncipe William describió el año 2024 como el “más difícil” de su vida en un adelanto de una entrevista televisiva para el programa The Reluctant Traveler, de Apple TV+, conducido por Eugene Levy. El episodio completo se estrenará el próximo 3 de octubre.
Lea también: Gobierno pone en marcha simulacro de preparación ante "catástrofes naturales y conflictos armados"
Durante la conversación, William reflexionó sobre los retos personales que enfrentó, incluyendo los diagnósticos de cáncer de su esposa, Catalina, princesa de Gales, y de su padre, el rey Carlos III. “Se dice que la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos”, afirmó el príncipe en el avance del programa.
El rey Carlos, de 76 años, anunció su diagnóstico de cáncer en febrero de 2024, mientras recibía tratamiento por un agrandamiento de próstata. El Palacio de Buckingham aclaró que el tipo de cáncer no era de próstata y que el monarca retomó sus apariciones públicas en mayo del mismo año.
Seis semanas después, Kate Middleton, de 43 años, también reveló que tenía cáncer y se sometió a quimioterapia. Para septiembre de 2024, la princesa anunció que había completado su tratamiento y había regresado a sus funciones públicas, declarando posteriormente estar en remisión. Kate ha comparado su recuperación con “una montaña rusa”, destacando que las dificultades persisten incluso tras concluir la quimioterapia.
El príncipe William y su hermano menor, Harry, mantienen una relación distante, lo que sumó complejidad a la carga emocional del duque de Cambridge durante ese periodo.
El avance de la entrevista muestra a William guiando a Levy por el Castillo de Windsor y compartiendo momentos en un pub, donde reflexionan sobre cómo enfrentar pruebas personales y familiares.
Tom Holland dice que se siente mejor tras su lesión en el set de 'Spider-Man': "Me estoy recuperando"
Falsa capitana se infiltró en el anillo de seguridad de Petro y accedió a datos "ultrasecretos" del Tren de Aragua
Príncipe William dice que el 2024 fue el año "más difícil de su vida"
Delcy Rodríguez asegura que Venezuela “no teme y está preparada ante emergencias y amenazas externas”
Exjefe de Migración de México pide disculpas por el incendio que dejó 40 extranjeros muertos en 2023
“Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”: la camiseta que Louis BPM mostró en los Premios Juventud
Cabello dice que Venezuela "debe estar lista para atender emergencias y responder a ataques"
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
Delcy Rodríguez confirma activación de una falla tectónica que provocó 10 sismos y 21 réplicas
Alba Roversi muestra su lado más íntimo con un baño nocturno junto a su esposo en Margarita
Francisco Rodríguez: "Citgo se va a perder de alguna u otra forma"
Suspendido el Festival Nuevas Bandas 2025: ¿cuál es la razón?
Maduro inaugura en Caracas un “mega núcleo” de robótica para formar a futuros científicos
María Corina Machado denuncia “estado crítico de salud” de Yerwin Torrealba
Tendencias
-
Mundo1 día.
Todo fue transmitido en vivo: tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Argentina
-
Sucesos1 día.
Modelo venezolana que acompañó a B-King antes de su asesinato fue reportada como desaparecida en México
-
Mundo1 día.
Gil dice desde New York que una "agresión" contra Venezuela sería “una catástrofe para América Latina”
-
Sucesos2 días.
Joven venezolano muere apuñalado en Bogotá tras riña por celos con un menor de edad
-
Economía2 días.
EE. UU. anuncia aranceles de hasta 100% a medicamentos y otros productos importados
-
Vitrina1 día.
Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá
-
Mundo2 días.
El exdirector del FBI James Comey es acusado formalmente por "declaraciones falsas y obstrucción"
-
Mundo1 día.
Así fue el momento en que delegaciones abandonaron y abuchearon a Netanyahu en la ONU