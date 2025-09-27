Príncipe William dice que el 2024 fue el año "más difícil de su vida"

Caracas / Foto: Archivo.- El príncipe William describió el año 2024 como el “más difícil” de su vida en un adelanto de una entrevista televisiva para el programa The Reluctant Traveler, de Apple TV+, conducido por Eugene Levy. El episodio completo se estrenará el próximo 3 de octubre.

Durante la conversación, William reflexionó sobre los retos personales que enfrentó, incluyendo los diagnósticos de cáncer de su esposa, Catalina, princesa de Gales, y de su padre, el rey Carlos III. “Se dice que la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos”, afirmó el príncipe en el avance del programa.

El rey Carlos, de 76 años, anunció su diagnóstico de cáncer en febrero de 2024, mientras recibía tratamiento por un agrandamiento de próstata. El Palacio de Buckingham aclaró que el tipo de cáncer no era de próstata y que el monarca retomó sus apariciones públicas en mayo del mismo año.

Seis semanas después, Kate Middleton, de 43 años, también reveló que tenía cáncer y se sometió a quimioterapia. Para septiembre de 2024, la princesa anunció que había completado su tratamiento y había regresado a sus funciones públicas, declarando posteriormente estar en remisión. Kate ha comparado su recuperación con “una montaña rusa”, destacando que las dificultades persisten incluso tras concluir la quimioterapia.

El príncipe William y su hermano menor, Harry, mantienen una relación distante, lo que sumó complejidad a la carga emocional del duque de Cambridge durante ese periodo.

El avance de la entrevista muestra a William guiando a Levy por el Castillo de Windsor y compartiendo momentos en un pub, donde reflexionan sobre cómo enfrentar pruebas personales y familiares.







