Príncipe William reconoce que 2024 fue su "año más difícil" tras diagnóstico de cáncer de Kate y Carlos III

Caracas/Foto: Getty Images.- El príncipe William se sinceró en una entrevista reciente sobre el complicado 2024 que vivió, a raíz del diagnóstico de cáncer de su esposa Kate Middleton y de su padre, el rey Carlos III, al considerar que fue su año "más difícil".

"Diría que el 23-24 fue el año más difícil que he tenido. ¿Sabes? La vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas", dijo el sucesor al trono en una charla con el programa 'The Reluctant Traveler' de Apple TV.

En el episodio, estrenado el pasado 3 de octubre, William dijo que hasta ahora habían tenido "mucha suerte".

"No habíamos tenido muchas enfermedades en la familia durante mucho tiempo. Mis abuelos vivieron hasta los 90 años", comentó, refiriéndose a Isabel II y a Felipe de Edimburgo. "Eran la imagen del fitness, el estoicismo y la resiliencia, por así decirlo. Así que hemos tenido mucha suerte como familia".

Pese a esto, admitió que de la nada, "te das cuenta de que la alfombra, si la eras, la alfombra metafórica, puede ser retirada de tus pies rápidamente en cualquier momento".

"Quizás pienses: ‘No nos pasará a nosotros, estaremos bien’, porque creo que todos tenemos una actitud positiva, hay que serlo (…) Pero cuando te pasa, te lleva a situaciones bastante desagradables", mencionó William, refiriéndose al cáncer.

El cáncer de Kate

En marzo del año pasado, la princesa Kate dio a conocer su diagnóstico de cáncer. En septiembre de 2024, además, reveló que había concluido su tratamiento. "Con el verano llegando a su fin, no puedo expresarles el alivio que siento por haber terminado finalmente mi tratamiento de quimioterapia".

Luego, en enero de 2025, anunció que la enfermedad se encontraba en remisión.

Por su parte, William habló en noviembre del año pasado sobre ese duro capítulo que vivió la realeza británica. "Ha sido terrible… tratar de superar todo lo demás y mantener todo en marcha ha sido realmente difícil", acuñó.

"Pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por manejar las cosas que han hecho. Pero desde el punto de vista de la familia personal, ha sido, sí, ha sido brutal", se sinceró en ese entonces.